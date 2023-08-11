裁員並非壞事？別急著搵工！避免跌進被裁輪迴，搵工前有甚麼需要反思？

近年全球大中小企裁員情況嚴重，不少賺錢大企都開始減省人手，為長遠慳錢作準備。而裁員對亞洲打工仔打擊較大，尤其一向奴性甚重嘅香港打工仔，因害怕巿場競爭激烈，裁員後恐慌情緒下推動大部分人都會立即搵工，因此好多人都冇真真正正去面對裁員後嘅自己。

雖然現時全球失業率平均都有上升趨勢，但有數據統計指，近年被裁員後嘅打工仔當中，約有七成多都能夠喺3個月內搵到新工作，如要求唔高信相會更快。所以如財務狀況許可，搵工未必係裁員後第一樣要做嘅事。其實每一次經歷裁員，都係好寶貴嘅時間同機會去搵自己新一頁，搵工前俾一個長時間自己反思更為重要。

第一件事需要反思係被裁員嘅真正原因，了解究竟係行業問題還是自身問題。要對症下藥地搵工或作長遠轉型，如果唔係日後難有一份穩定工作，更會跌進裁員輪迴中。其實近年環球性問題十分多，加上科技發展得太快，步入新時代時會令不少行業產生結構性問題，國家 / 地區亦因此而轉型，最後導致部分行業萎縮同裁員。反之如果唔係行業問題，會否係多年來自己嘅獨有價值，喺現今 / 將來巿場上已經不再被重視，可能已經被AI 取代，亦可能係工作無聲無息地變夕陽行業。當然能夠做番本業係最安全最簡單，亦會最快搵到工，但未必係最好而長遠嘅方案。大家必須再次反思自己想要啲乜、可以做啲乜，繼續本業定轉行，還是進修去應對長遠職場生涯嘅需要，先能夠搵到新出路。



《無法成為野獸的我們》劇照

而舊思維難以喺新世代生存，要企得穩，甚至要行得比別人更前，你就要望得更遠更早去改變。近2至3年經歷裁員嘅你，出發前自己思維一定要再次洗牌。哪怕你係某公司高管或專才，都要完全放下過去多年嘅自己，去建立一份敢於改變嘅力量，重新認識自己、發掘潛能再去迎接新世代。阿諾舒華辛力加傳奇故事就係一個好好嘅例子，由健美先生，到國際級演員，之後轉戰政壇成為州長，全因有敢於改變嘅心而成就出不一樣人生。當然佢轉變嘅主原並非因為裁員，但呢種精神喺新世代非常值得作為榜樣。

不論你今天已經被裁員，定係等緊被裁員，還是係日日喺公司失去靈魂地望天打卦，都要認真諗下喺來年想要一個點樣嘅自己，而巿場又需要一個點樣嘅你。唔好被裁員嘅負面情緒主導，唔好被短時間嘅財政問題影響（雖然好難），嘗試用少少時間為未來五年、十年作打算。裁員其實並非壞事，但如從沒嘗試尋回自己才是可怕的事。