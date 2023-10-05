書店倒閉潮！實體舖轉型求生！多元化、百貨化經營模式長遠是否一條出路？

疫情出現加上科技發展飛快，大眾開始以線上為主要消費渠道。除咗部分行業如飲食業、服務業等，其他行業線下消費或營銷活動慢慢失去其定位。所以近年部分企業都開始作不同嘅轉型，除咗將生意元素轉為O2O（Online/ Offline to Offline/ Online）模型，亦有企業完全地將線上線下定位改變，線上為消費主戰場，線下只作陳列產品等等。但一些較傳統業務嘅公司，就需另作對策。以書店為例，近年開始出現「多元化書店」經營模式，呢類模式看似成功，但事實上又係咪可以長線持續發展？



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自網上文章同社交媒體盛行後，大多人只會網上睇免費文章或買網上書籍，嚴重影響實體書店生意。最後去書店只為預覽書籍，並唔會消費。數據指十年前後實體書店數目變化，中國、台灣、日本等亞洲地區約有四至五成書店已經倒閉，而人流亦大減約六成。但近年中國實體書店開始進行轉型，企業為書店加入不同元素，令其變得多元化、百貨化同體驗化。雖然倒閉潮持續，但國內過去兩年仍有不少新書店開業。

其實書店多元化、百貨化等轉型模式好早已經出現，而最為人熟識嘅例子必定係台灣誠品書店同日本蔦屋書店。以文青風格作為包裝，再將書店結合餐飲同其他零售，或舉辦各類活動同講座等等，變成綜合式書店。書店文青氛圍能提升其他商品格調，引流目標客群到書店內不同生意之上。

書店多元化慢慢變成趨勢，而其他傳統嘅生意都有朝呢個方向發展。跨業務生意雖然能增加收入，同時加強客群到訪書店嘅理由，但書店多元化模式亦有其限制。首先書店多元產品類別不能走得太遠，要配合書店本業或其文青氛圍，如果過分偏離就會令書店變成百貨公司或超巿，繼而巿場定位失去重心，影響長遠發展。另外，大多客群到書店逛主要因為其文青氛圍濃厚，產品只係其次。慢慢書店由賣書/ 產品，變成賣空間/ 氣氛，大眾鍾意逛呢類書店去感受氣氛，但又未到好願意消費，最後變成旺丁唔旺財。就算書店能聯乘不同大品牌開設Pop Up Stores（快閃店）或店內活動，但都只能短時間加人流/ 消費，活動過後就會打回原形。

書店喺新時代下轉型之路，對比其他生意嘅路更難行。加上大眾貪新鮮習慣，令一時間嘅成功難以持久。所以未來生意轉型呢回事，將會變成一場持久戰。