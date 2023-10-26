職場｜點解人愈大愈難開心？如何再次燃起心中一點火，為工作的苦加一點甜？

人愈大會覺得愈唔快樂，以前簡簡單單嘅事情都可以好開心，但今日你再了解自己都好，做一啲覺得自己開心嘅事，開心程度都不及以前十份一。就算搵再多金錢、財務鬆動令你可以花錢換取快樂，但最後原來快樂度並唔會提高，反而可能帶來更多問題，令你更唔開心同感到更空虛。

玩瑜伽、camping 、打麻雀等，慢慢變得並非娛樂，而只係一剎那逃避。逃避辦公室海量工作、上司/客戶嘅脾氣、家庭財政壓力、父母伴侶對你各方面期望等等。漸漸知道人當去到某個階段時，發現快樂係會到達樽頸位。

其實長大後所有事情都唔能夠令自己快樂嘅原因，係因為身體到達某個年紀、心靈去到某個階段時，心靈同快樂就會出現落差，兩者調節唔到就會失衡。所有事情都已經有所變化，但自己就未懂得如何改變內心一向對快樂嘅睇法，繼續用舊有一套方法去追求快樂，唔懂得改變快樂來源、唔學習如何從新感受快樂核心。

唔同年紀有著不同需要，快樂亦一樣。例如讀書時同朋友食飯聚餐，最緊要係食得飽、坐得耐，一個價錢任食必定首選。但當出嚟做嘢後你對任食已經並非之前咁熱衷，反而開始著重食物質素，食一份A5和牛更勝多份普通牛肉。到你再大啲，有經濟能力時亦未必一定會去貴價餐廳，而係重視餐廳環境同朋友，一個能夠舒服暢談嘅地方變成基本。

年紀愈大，愈多人生負擔，掣肘會隨著年紀而增加，做每一件事背後都有一百個考慮。不能用同一個價值觀、做多年前同一件事換取快樂，因為不同掣肘會大大減低快樂度。首先要明白，以前會將娛樂就等同快樂，但大個後快樂未必等於娛樂，娛樂只能令你得到某種感觀上嘅享受，但並唔係唯一快樂來源。嘗試新事物、學習新技能、去新地方、擴闊視野，對事物產生好奇心亦能得到快樂。 雖然學習嘅新技能未必係你最喜愛、接觸嘅新地方未必係你常去，但正正就係要跳出多年嘅框架，才能有新感受。

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慢慢會意識到快樂來源其實十分簡單，每一件新事情都係快樂開端，經歷任何事都能有其樂趣。香港打工仔返工時間佔多，工作雖然辛苦同呆板，每日對住同一個唔開心嘅環境，難免感到厭倦甚至難以呼吸。如果唔能夠轉工，可以嘗試將書枱大執位、揀一條新路線返工放工享受路途中嘅新光景、工作上學習其他部門嘅事，或放工後學習同工作無關嘅事情，都能令你對生活再次燃起心中嘅一點火，為工作嘅苦加上一點甜。



