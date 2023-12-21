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21/12/2023

經濟不景下的飲食業︰沙士帶旺連鎖快餐店、新冠期間興起兩餸飯！疫後內地餐廳靠平搶客？減價戰後又是新局面？

#飲食業 #經濟 #內地餐廳 #兩餸飯 #Pantry熱話 #連鎖快餐店 #巿場
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　經濟周期不斷循環，每當經濟環境差嘅時候，好多行業大受打擊，只得較為民生嘅生意先能夠有機會險中求勝，尤其係生活必需品相關行業表現往往更好。如飲食業喺疫境或逆境中經營都十分艱難，但多年來都會基於環境轉變下出現不同形態，當中更有不少成功例子。

 

　　2003年沙士期間，當年以親民價格、同民生相關嘅企業/ 生意就反而錄得唔錯嘅增長。以大家樂為例，一向以平靚正見稱，經濟不景更會吸引不少打工仔幫襯，令沙士期間營業額增長約 4%。但到近年新冠疫情，飲食業同時要面對成本上漲等眾多問題，連鎖快餐店經營亦十分困難。其後舊式餐飲模式「兩餸飯」強勢回歸，據非正式統計現時約有500多間兩餸飯餐廳，就連中環商業核心地區亦有兩餸飯足跡。最平 $20 左右有成交，而喺租金較為貴嘅地方更去到 $70 以上。但當兩餸飯慢慢步出，就有機會面臨租金上漲等問題。加上多咗港人北上消費，亦對香港飲食業造成影響。

 

（圖片來源︰Hoben7599 @wikimedia commons）

 

　　疫情下香港飲食業有自己一套生態，而內地喺疫後亦有一套新發展。因巿民為咗慳錢而對平價餐飲需求大增 ，不少價錢較親民嘅快餐店近年有擴充業務趨勢。而調查報告估計，隨著疫情過後內地飲食業會再次重拾動力，未來2、3年巿場規模可能每年以雙位數字增長，2025年巿場更有機會高達七萬多億。不過因為巿場競爭漸漸激烈，就會換來新一輪減價戰，內地今年不少餐廳平均減價約3 至 5%去搶客。可惜定價減但成本難以大減，企業如要保持高位利潤，就要以大量分店或統一生產去攤分成本。如能夠好好控制多分店背後嘅潛在風險，就能穏步上揚。

 

　　疫情對近年嘅經濟影響十分大，但不論經濟環境順逆，巿場都會有自己一套生態系統，經濟周期每一個階段都必定出現商機。每門生意過幾年後都有著一個朝代嘅進化或改變，只要了解每個朝代嘅特質、捉緊當刻情況，老土講句，所有事情都係萬變不離其中。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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