職場｜2024年應否離開工作舒適圈？要從2方面審視Comfort zone！離開不一定是上策？

雖然我個人唔悲觀，但同好多人一樣對今年經濟狀況並唔太樂觀，2024年相信係十分難捱嘅一年。大多公司比去年更大力度減薪、裁員、cut budget等，同時間好打工仔因股票或樓價下跌成為負資產，令生活壓力雪上加霜。而marketing 呢行今年情況可能更壞，好多公司由上年尾開始已經轉為「維生模式」，所有要洗錢嘅事全部唔做，冇budget 唔做marketing或宣傳令生意更差，惡性循環下最後公司就只好大刀大刀裁員。

呢幾年世界變得太快，尤其AI 普及化後職場開始尋覓新方向，出現不少新行業同時亦加快裁員步伐。有大學研究指，未來十年全球約一半工作有可能會被 AI 所取代。所以有人話如果你今天仍生處舒適圈的話，情況許可應該出去闖一闖，唔好喺舒適圈內等死，亦唔被巿場完全淘汰後才醒覺。有危必有機，出去闖一闖可能無意間搵到新天地。

有危當然必有機，離開舒適圈、出外探索新事物能夠增加個人優勢，先有機會及早跑出動蕩不安嘅環境。雖然跳出舒適圈係好事，但亦要因應時勢作策略調整。2024年巿況嚴峻，如果能夠從另一角度去了解舒適圈，可能係你今年生存之道。

其實多年來好多人都對舒適圈賦予一個負面評價，認為無料、唔敢面對新事物嘅人先會一世活在自己世界內，但就好少人睇到舒適圈另一面。首先除咗要自知自己是否身處舒適圈，同時亦要了解現時身處一個點樣嘅舒適圈。究竟喺呢度工作係你個人舒適圈，定還是係一大班人舒適圈。如果係一個集體式舒適圈，相對地較為不安全。但若然係你個人專屬，就另作別論。因為你有自己優勢，先能夠係眾人內跑出，成就你專屬嘅舒適圈，而呢個優勢可能就正正係巿況不景時救生門。

所有舒適圈終有一日失去其價值，第二重點係了解自己舒適圈嘅壽命及最大價值。舒適圈提供一個相對好嘅環境畀你，除咗可以休息之外，亦要喺有限時間內得到最大效益。不論係金錢、人脈、機會等，都要喺被淘汰前獲得其所有價值。唔係人人都可以有自己舒適圈，用得其所方為上策。

數年後雨過天晴，喺自己領域捱得過嘅人就會成為下一潮代先鋒。唔係鼓勵大家做一條鹹魚，但人生冇必要每一年都向前衝。可以休息就休息，可以繼續衝就衝，或者喺舒適圈內作準備，捱過後就有新光景。