  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
我做Marketing
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識辦公室政治銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

15/03/2024

創科｜AI、Web3.0盛行掀創業熱潮！甚麼是時令創業家？網店用AI幫手刷單，點解最終令成本加重？

#初創創業 #人脈 #中介人 #創業 #AI #網店 #LinkedIn #社交媒體 #電商 #Marketing #刷單 #買賣平台 #創科 #數碼營銷
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　AI、Web3.0 盛行同資訊愈來愈發達，令近年多咗人利用創科為創業夢。加上不少成功企業CEO 形象鮮明突出，創業精神亦鼓勵年輕人創業。但好多人都不小心將所謂創業家精神扭曲，全心創業但就欠實際有用行動，心態同能力都不佳而令創業成功率十分低。

 

　　第一類較常見情況係巿場上多咗「時令」嘅創業家。由早年社交媒體、後來電商，到今天嘅 AI ，每段時間都會出現當時流行數碼專家或創業家。而AI 去年更大行其道，令情況比以前更甚。好多利用 AI 名義創立公司，呢類創業家著眼點並不在於自身生意，重點只想瘋狂建立人脈，然後再利用人脈賺錢。佢哋會喺LinkedIn 上不停add人，參加不同Business、Marketing Event 派卡片，不問對方是否同自身生意有關，亦唔會理對方技能是否專業，只希望短時間內建立強大人脈網。

 

　　其實目的可分兩類，首先因佢哋創業時生意上未有實際內容同方案，只有一個大方向，未知如何處理。所以希望建立人脈作「釣魚」用途，當搵到有用人才或有點子後，就會提出同他人合作一齊建立對方嘅生意，最後變成合伙人。第二因為時令潮流實在太新，好多公司尤其係中少企根本唔了解實際情況。佢哋可以從建立好嘅人脈網中，搵到合適人才作配對，情況有如中介人角色般。雖然難以評論佢哋嘅工作，但因為佢哋不停去識人，又未有識啱人，只想推谷自己個人品牌、人氣，最後令人有種不務正業嘅感覺。

 

　　另外近年亦多咗「假門面」網店。社交媒體同買賣平台十分方便，加上建立網站愈來愈簡單，利用網店賣產品成為大眾創業首選。見不少人到外地、國內購入大量產品，一心以為只要放上網就會有生意，但因欠缺營商策略、巿場定位、廣告宣傳等而令網店無人問津。最後好多網店會利用AI 工具或刷流量公司幫手刷單，希望提高網店信譽度同銷售量。呢類情況喺節日旺季更為嚴重，刷單更慢慢變成巿場習慣。

 

　　雖然近年不少電商平台已加強措施防止刷單情況，但至今刷流量、刷單公司仍然活躍，一間國際刷流量公司高峰期更有數十萬「刷手」，証明巿場需求甚大。但其實刷流量並不化算，現時網店刷單後真正營利都十分低，大約最多只有20% 至30% 單數來自真買家，當中包括不少售後退貨情況，令成本加重。與此同時，刷單商戶亦有機會被電商平台發現，最後得不償失。

 

　　隨著潮流去創業係好事，潛力同爆發力一定高。但總不能只係靠潮流或AI 旗號而忽略實業，要有策略同獨有優勢先係創業王道。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多我做Marketing文章

你可能感興趣

#初創創業 #人脈 #中介人 #創業 #AI #網店 #LinkedIn #社交媒體 #電商 #Marketing #刷單 #買賣平台 #創科 #數碼營銷

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk