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28/03/2024

文苑飯莊食評事件 | YouTuber食評炒車！餐廳未了解大局就出招釀二次炒車？避免關公災難兩個重點反思

#技能解鎖 #有啖好食 #點Cook Guide #馬田 #食評 #公關技巧 #公關災難 #YouTuber #Marketing #Pantry熱話 #文苑飯莊
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　YouTuber界近期發生咗較為少見食評炒車事件，當中有兩位YouTuber《有啖好食》同《點Cook Guide》馬田喺同日出片談及文苑飯莊嘅食後感。但兩條YouTube片食評各走兩極，不論食物味道、整個用餐過程待遇等都截然不同。兩位YouTuber稱今次用餐係全自費，並非餐廳方請客，影片內容全屬真實食評。

 

　　炒車事件發生後，餐廳營運總監更接受電台節目《在晴朗的一天出發》訪問解釋炒車事件。可惜營運總監嘅解話未能平息事件，其後馬田更再次拍片，利用當日錄音反駁餐廳方嘅解釋並非正確。另一方面，有YouTuber發現《有啖好食》影片中用字，同2023年明報一篇文章十分相似，被人質疑佢照抄鱔稿，並非真實食評。不同單位喺不同事情上嘅出錯，令事件繼續發酵。

 

　　當中有兩個要點值得留意同反思，首先營運總監喺不同情景上嘅處理手法。並非每間公司都有PR部門，但作為營運總監自行處理PR事件未必係最好方法。另外，其實餐廳方接受訪問或作出回應前，應先掌握整件事情100%真相。例如當日侍應同馬田對答、當日用膳過程細節、自己個人 / 餐廳社交媒體發文，以及不同單位嘅背景同影響力。仲有一點，營運總監嘗試將焦點轉向到「關房門唔俾入去，擔心唔知發生緊咩事」。「轉向」係PR常用伎倆，但要轉得精準先唔會被人發現。而今次轉向亦間接向對手「開火」，將問題轉到對方上，呢類手法會令事件走向「必有死傷」嘅局面。但因營運總監未能掌握大局，最後令事情愈描愈黑。

 

　　其實事件發生後，不論餐廳方選擇對外回應與否，都應該先主動同兩位YouTuber溝通。如同《有談好食》有合作關係的話，各自作出回應前應先了解對方回應切入點，避免出現二次炒車。而亦要同馬田平心靜氣商討事情，雖然馬田食評較為負面，但成熟地處理手法先能將事件傷害減至最低。

 

　　發生公關災難時，有時唔回應、保持低調可能係最佳方法。如選擇回應 / 道歉 / 反擊的話，反應快當然重要，但亦要夠準。唔了解會局就出招，隨時出現反效果。

 

 

 

 

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