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09/05/2024

結業潮｜跟住潮流創業！間間餐廳主打正宗、手打？代表賣點已「貶值」！公開3種過時經營策略

#Pantry熱話 #管理學 #創業 #數碼營銷 #潮流 #手打檸檬茶 #無腦式創業
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　早前有報道指， 2024年香港首季約有20,000間中小企倒閉，另外估計今年會有3,000間餐廳執笠，香港未來經營環境愈來愈艱難。其實過去十幾、二十年間，喺香港做生意確實相對容易。但時至今日，人口結構變化、經濟不景、北上消費潮流等，舊有一套經營策略已經唔再啱用。以下三點較為不合時宜策略，值得我哋反思。

 

「分餅」

 

　　當年內地自由行旅客眾多，令不同市場嘅「餅」（市場份額）相對地大。所以不少公司多年前要決定是否開設分店時，會以「有冇人排隊」為主要原則。如果該區本店有人排隊，就會喺附近開多間分店消化多出嘅「餅」，直到無人排隊先會停止開店。聽落好似好唔實在，但其實中小企、甚至大企都係用呢套策略。盲目開店風險甚高，當餅愈嚟愈細時，就會令公司負擔極大經營成本及壓力，亦係近年眾多店舖倒閉原因之一。

 

「依附潮流」，再「左抄右抄」

 

　　由當年潮流興飲珍珠奶茶，到今天手打檸檬茶，只要潮流一到，香港商家就會一窩蜂開店。另一例子如多年前流行燒肉店、牛肉火鍋店，短時間內就出現多間「牛X」燒肉／火鍋店。希望藉著香港人貪新忘舊的心態，試完一間到下一間，商家就可以「無腦式創業」。但而家大眾消費者意欲大減，就算購物大多選擇離港消費，令潮流所產生嘅消費動力比當年大大減低。

 

　　以上營商文化令香港商家忘記自己嘅核心價值何在。如今舊有招式已經過時，商家係時候回到原點，尋找價值所在並產出獨有的競爭優勢。要清楚了解巿場情況，就算你嘅手打檸檬係最正宗，但「正宗」其實可能只係你其中一個價值，並非唯一，仍需不同價值配合先能夠發揮最好效果。再者，當間間餐廳都主打「黑毛和牛」／「正宗手打」時，亦代表呢個核心價值已經「貶值」，如唔能夠成為「正宗」之最，就應該產生新一個價值，於巿場中跑出。

 

　　並非否定跟住潮流創業，亦唔係話「左抄右抄」難以成功。只係我哋應「順應潮流」而非「盲目跟隨」，要「多方面借鏡」而非「99%抄襲」。然後加上獨特競爭優勢先能突圍而出。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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