  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
我做Marketing
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

06/06/2024

職場｜時間管理大師是如何煉成？學懂XX是高效率第一步！堅持「親力親為最好、最快」最終只會迫死自己？這類人有一大共通點

#安全感 #管理學 #時間管理 #管理 #工作效率 #職場
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　好多打工仔自覺成日唔夠時間用，除咗工作太忙、公司太多豬隊友、老細個腦太細之外，亦因為能做到真・時間管理嘅人唔多。而且不少人對時間觀都唔太了解，結果有再多時間也唔能夠完成工作。以下幾個對時間觀同工作效率嘅誤解，值得大家反思。學懂改善時間管理技巧，就算做唔到時間管理大師，都要學會用較少時間完成更多工作。

 

「有更多時間，先能夠完成手上工作」

 

　　首先要明白，如果係自身唔識好好管理時間，就算一日有 36個鐘，你都係唔夠時間用，36個鐘亦會出現36個鐘工作量。不免經常會感到，今日雖然時間好似鬆動咗，但後來又因出現相對嘅工作而變得好忙。歸根究柢重點係高效率，唔係時間多少；當做到高效率時，時間就會變得更多。所以唔係更多時間完成工作，而係更高效率完成工作。

 

　　要做到高效率有好多方法。老生常談，最先要學懂何時放棄。何時放棄工作質素、何時放棄某啲工作、何時放棄老細每一個要求等等。當然人人都想每件事情做到最好，但如果時間已迫爆時，只能放棄某啲事情。交由他人處理或用錢去處理，都係放棄嘅一種。不過點放棄都好，絕唔可以放棄自己底線，不然就會跌落忙死輪迴之中。

 

「親力親為係最好、最快」

 

　　職場上唔難見到好多高效率、高能力嘅同事，通常都係最忙一群，其中一個原因係佢哋傾向凡事親力親為。經常會覺得「我教得佢嚟，我做自己已經做完」，大多都係藉口。因為當你有能力嘅時候，你就有方法搵到對的人、做對的事。其實主要原因係呢類人往往缺乏安全感，一來唔放心交低工作，二來如果自己有太多空餘時間時，反而感到不安。最後習慣自己親力親為，習慣「忙」呢種感覺，沒完沒了嘅壓迫最後迫死自己。親力親為只能換來一刻嘅方便，要以長線嘅高效為目標先係真理。

 

「時間管理只在於管理工作」

 

　　好嘅時間管理同高效工作能力，只係助你完成工作嘅一種方法，係所有事情嘅第一步。最終目的係當你完成工作後，先能夠可以好好管理人生唔同事情。千萬唔好自己已經做到高效，而「搵野做」去填補每一個空檔。得閒冇野做，唔代表浪費時間。人生好多更重要的事情需要管理，不論係家庭、朋友，健康、興趣等，以上先係你嘅目標。緊記，100%填滿工作，並非充實人生。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

我要回應
更多我做Marketing文章

你可能感興趣

#安全感 #管理學 #時間管理 #管理 #工作效率 #職場
更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

27/06/2024 15:50

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk