AI年見工要如何部署？緊記應用比操作重要！點將AI變成面試成功手段？

近年AI 工具海量湧現，不斷蠶食打工仔的職場競爭力。如唔學懂AI 一招半式，將來都難以喺職場上立足。而AI 遇上經濟環境差時，就會令其變成必要。所以今天打工仔除咗要學會如何喺職場上使用AI 外，亦要懂得搵工時正確地將其呈現出來，幫你喺眾多應徵者中突圍而出。

懂得AI 應用比AI 操作更重要

近來應徵者CV同面試中，並唔係好多有提及AI 相關事情。最多只會喺CV 「Skill」內寫自己懂得用ChatGPT、MidJourney之類工具，但就冇實例或關鍵詞等，欠說服力。其實懂得使用該工具只代表你識如何操作，而並非真正懂得運用於工作或公司之上。再者現時每日都有新AI 工具推出，所有工具都可能好快會被取代，所以更重要係以實例描述你如何運用AI。如AI 相關項目經驗，點樣運用AI 達致成功及其成績。另外亦要喺CV內或面試時，提及你認知而有使用過嘅AI 系統，如一啲較為高階AI 關鍵字 Machine Learning、NLP、Data Mining等，會令事情更為實在。

盲目吹噓

今天所有公司都話要用AI，但大多因為欠缺了解而最後放棄應用，所以公司十分渴求了解AI 實戰人才。當你見工談及AI 時，除咗要表達你對AI 嘅了解同經驗，你亦需要表明當中缺點，免得令人認為你只懂盲目地吹噓AI 優點，而對其缺乏理解。例如利用AI 翻譯雖然方便，但句與句間則經常欠連貫性。另外AI 所得出嘅結果基於網絡大數據，未必 100%能夠分辨真偽，極可能出現錯誤或偏見訊息。其次企業級AI 方案通常會連結到公司自家數據庫，面試前你亦要多了解其成本、做法、優點缺點等，令人對你AI 認知有一個更立體了解。

為公司度身訂造AI 真實案例

「點解我要請你？」一條好常見嘅面試問題，以前來來去去都係差唔多答案，但而家 AI 嘅出現，你可以就住崗位工作內容而配上相對建議。當然並非要你為公司度身訂做一個完美方案，合理就已經足夠，但唔好簡單到只講用ChatGPT 幫手寫email 等初階用法。緊記呢個方案目的，旨在令面試官知道你善於將 AI實戰化，同時間亦緊貼巿場趨勢去增值自己，呢個就正正係你價值所在。

唔好因為你見工崗位未必同AI 有太大關，而忽視AI 對你嘅影響。今天每個行業、每位老細都諗緊點用開源節流，AI 就係大勢必用手段。好好利用呢點去見工，那怕返工時未必真係用得著，但AI 已經成為你見工成功嘅手段。