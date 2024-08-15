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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

15/08/2024

數碼轉型｜給管理層的忠告︰學識變通跑得更遠！以薪金量化員工叫墨守成規？創大數據策略部門、善用Hybrid工作模式發揮團隊高效能

#Pantry熱話 #管理學 #混合工作模式 #管理 #Hybrid #數碼轉型 #WFH
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　自AI 發展飛快加上大環境不斷轉變下，大家不經不覺已踏入一個新世代，每日都充滿不確定性。除咗公司要盡快轉型外，做管理層亦要學懂多變，才能迎接新世代。不斷學習新技能強化硬實力固然重要，同時不能忽視多軟實力技能。

 

重新思考你嘅團隊組合

 

　　現時好多企業仲用緊十幾、二十年前公司架構同模式去營運今天嘅生意，就算社交媒體營銷已經盛行十多年，但不少公司都還未有獨立Digital部門處理相關工作。而類似情況如果唔再盡快改善的話競爭力只會愈來愈低，所以現今管理層唔應該再跟隨公司已定好咗架構或過時模式工作。

 

　　其實每位管理層都有自己一套工作模式、工作準則、想做嘅事情等，要依自己能力、目標、舒服度去組合團隊先能夠發揮能力。再者，部分部門／職能可能已不及時宜或將會被淘汰，有需要因應未來發展而作調整。例如大數據去支援生意／工作上每個決定已經係大勢，企業必需計劃如何引入相關員工或創立大數據策略部門，以配合發展。另外企業進行數碼轉型時，亦需專責部門獨主處理工作，數碼技術先能夠將所有事情串通，並非增加兩個人手做Facebook就叫做數碼轉型。

 

重新定義何為高效

 

　　雖然香港未有好多公司全面實行Hybrid上班模式（混合工作模式），但外國已經十分盛行。員工可以自由選擇工作地點，因情況需要先返公司上班，而相信亦係將來事在必行嘅模式。除此之外，不單制度上要轉變，管理心態亦變得更Hybrid。傳統管理層只懂墨守成規地監察員工有冇準時返工、辦公時間有冇偷懶、平時OT多少等，作為評核員工準則之一。但今天所謂高效，偷唔偷懶已經不再重要，重點在於員工能力同工作結果。以前公司以月薪／時薪去量化大部分員工，以工作重要性、能力同責任去量化高層及管理層員工。當Hybrid出現後，大部分員工都應該以工作重要性同能力作準則。先能夠鼓勵員工喺Hybrid模式下發揮其能力同效能，令Hybrid模式事半功倍。而唔係經常害怕員工WFH時偷懶，而不停加諸規則，破壞公司同員工間互信關係，同時減低工作效率。

 

　　不論係咩世代，作為管理層要望得遠同時，亦要望得近。能夠望到遠景，亦能看到眼前急速嘅變化，才能跑得更遠。

 

 

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