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07/11/2024

中產降級消費趨嚴重，影響名牌巿場銷情慘淡，造成中產貧富懸殊現象！

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　年初同行家分享，談及近年不同年齡層消費模式改變嘅情況，除40-50歲上岸人士之外，大多消費群都降級消費或完全放棄消費，較年輕的甚至會職場躺平、放棄積極搵錢。而近月情況日趨嚴重，就連中產或上岸人士都開始降級消費，甚至產生中產貧富懸殊現象。雖然佢哋表面上看似風光，但不同消費數字能睇到內裏玄機。

 

　　全球最大奢侈品龍頭集團LVMH，今年首半年銷售數字表現十分麻麻。集團旗下有不同類別嘅大型品牌，包括Bvlgari、Celine、Dior、Fendi、Hennessy、LV、Tiffany & Co.等等。以過去首半年整體總純利對比，21/22、22/23年兩年都錄得20%以上增長，但今年對比去年則大幅下跌14%。當中集團重災區集中於名酒及珠寶名錶生意，跌幅分別26%及19%。其中亞洲巿場跌幅較為嚴重，除日圓低而令日本巿場仍有增長外，其他國家生意並不理想。

 

　　另一國際名錶龍頭品牌勞力士情況亦見隱憂，去年純利不斷見紅，23年第四季對比22年更大跌49%，而24年第一季則有回升。雖然年頭勞力士仍逆巿加價約 4-5%，看似不受影響，但該營銷手法就未令人睇好。勞力士多年來受炒家獨愛而令均價不斷上升，所以二手巿場走勢極有參考價值。今年勞力士喺二手巿場平均下跌約7%，部分熱門款式如Daytona跌幅更有三成。不單勞力士，其實整個名錶二手巿場過去兩年來一直下跌，跌幅亦不少。

 

　　雖然不同名牌巿場不斷萎縮，但名車巿場情況完全相反。如跑車林寶堅尼，上半年銷售依然強勁，收入破紀錄有135億港元，比上年增長14%。整體名車巿場亦有強勁增長，去年巿場價值約有5,800億美元，今年已升到 6,300億美元，年增長約8.7%。

 

　　中產降級消費比早年愈來愈嚴重，同時以上情況亦能見到中產群正走兩極，出現「中產貧富懸殊」。多利用錢搵錢、較有錢嘅中產繼續向上流，而不少靠物業「表面」致富、未太有錢嘅就脫離中產級別向下流。中產降級消費對市場結構影響不少，亦喺當地經濟引擎中扮演關鍵角色。可惜大多中產都未能承受今次經濟不景帶來嘅衝擊，只有小部分能繼續保持生活水平不受影響，其餘只能靜待時機。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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