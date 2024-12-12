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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

12/12/2024

失去比得到更重要？倖存者偏差理論在營銷與求職中的應用，助推高成功率

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　第二次世界大戰時出現一套叫「倖存者偏差」理論，學者認為我哋唔應該太過著重倖存者下來（成功）嘅資料，反而應多加留意觀察唔到、死去（失敗）嘅資料，先能夠有效地改善問題根源。

 

　　所謂倖存者偏差，係二戰時有軍方邀學者去研究如何改裝戰機，以減低被炮彈擊落嘅機會。當初軍方對成功回航戰機進行研究時，發現機翼中彈比引擎多，所以認為要機翼加強保護。但學者則認為加強保護機翼未能減低死傷，反而機翼以外地方相對更為重要。因為機翼多次中彈後亦能成功回航，代表致命並非機翼而係其他地方。由此可見，過分著重眼前見到嘅數據，就會因為忽略未能觀察到嘅數據而產生誤判。以下用職場同營銷作例，了解如何將其善用於不同情景中。

 

營銷及生意

 

　　雖然現時大數據運用好成熟，但其實仲有好多公司唔太真正理解如何善用數據，舉例一個營銷活動成功，公司會著重分析有消費顧客資料，例如背景、購買產品／服務類型、消費金額等等。希望從數據中搵到共通點，令下次營銷活動時更有效吸引相同顧客。以上分析只係佔全部一半，其實更重要係顧客進入店舖／網店後並無消費原因，如網店營銷上，我哋需要分析無消費顧客整個瀏覽過程、過程中每個按鍵同網頁內容、不同網頁逗留時間、最後瀏覽網頁等，了解是否有令消費者感到煩悶、用戶體驗問題、有期望落差嘅地方，最終放棄消費。同樣如遇到會員退訂時，並唔係利用續會會員喜愛嘅優惠去減低退訂情況，而應將退訂會員分類再搵出其共通問題。

 

職場搵工

 

　　多年來你應該好清楚自己搵工／面試成功原因同賣點，但自己失敗／唔被睇好嘅地方可能未必知，而為何「埋門一腳射失」更可能從未分析過。最直接方法係向面試官提問自己表現以及同職位要求有冇大太落差。其次可以喺求職網上，對比自己過去申請工作嘅內容，邊項共通工作要求係你覺得自己OK，但實情僱主覺得你能力不足。見過不少應徵者自認為優勝嘅地方，往往到該公司時就未能達標。可能對比你現公司同事較優，對比巿場就略為遜色，錯判落差十分常見。加強自己賣點係令你加分，而改善你不足地方就係防止減分，雙管齊下才能推高你成功率。

 

　　其實倖存者理論道理十分簡單，只係好少人會將其活用於職場、創業甚至人生。只要多利用不同視野、多角度去觀察同分析事物，就會比人看到更多可能性。

 

 

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