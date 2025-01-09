  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
我做Marketing
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

09/01/2025

職場生存必修課：學會與上司相處，成為自我思考的YES Man

#上司 #辦公室求生術 #職場求生 #無能上司 #打工仔 #奉承 #職場
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　每次朋友聚會，總會聽到無數對上司嘅埋怨。人工高唔給力，勁懶又唔幫手，一幫手就豬隊友般累街坊，最後下屬們就承受一切苦難。久而久之對上司愈來愈不信任，繼而產生對抗心態同對立局面。就算佢哋成功為部們贏得掌聲，但負面情緒令你無法認同佢哋嘅能力同功勞。下屬們唔懂得如何同上司相處，唔想做「應聲蟲」亦唔認同佢哋，最後形成惡性循環。2025艱苦年，你未必敢貿然辭職，所以更必須學懂如何同上司相處。

 

做一個有自我思考嘅Yes man

 

　　首先明白一點，好好同上司相處唔代表一定要100%地奉承對方，當然所有人都鍾意聽奉承說話，但大多數暗爽完就算，唔會信以為真。如經常奉承並變成Yes man，最後自己難受之餘，上司亦只當你係冇料下屬，你下屬更有樣學樣變成Yes man 2.0。相反亦唔好凡事抱有對抗心態，見過不少打工仔因覺得上司廢、或冇升職而遷怒上司，令工作氣氛十分緊張。

 

　　其實要同上司有良好關係而又唔失去自我，最簡單嘅心態係以「幫上司升職」為目標，大部分情況下同一陣線一齊「打大佬」，一同搞掂佢上司。當然並非上司對錯都要同一陣線，不過如過程中遇上爭執，心中目標不變而非對抗。幫佢升職某程度係幫自己升職，同時建立互信關係，對自己百利無害。就算上司其後見利忘義，但你作為成功背後推手，你嘅能力同經驗就係籌碼，當你要離開時亦可看高一線。

 

　　要喺上司心建立固有形象，係一個長遠工程。當然有好多上司對下屬都有先入為主嘅偏見，但你長遠表現一定會令佢哋了解清楚你嘅能力。緊記，奉承說話係「潤滑劑」，只能短時間有效，間中使用並無問題，要長線成功必須做一個有自我思考嘅Yes man 。

 

放下「廢能力」嘅偏見

 

　　每個人喺不同階段需要不同能力值、擔當不同角色。今日你喺人哋下屬，他日你都會成為人地上司，亦會慢慢將現有工作同能力放下，換上一門新技能繼續向上走。嘗試將人工同稱謂拎開，其實每個崗位都係公司一片齒輪，有著自己嘅功能。喺你眼中上司十分無能，其實可能佢有能力嘅一面並未展現喺你面前，亦可能係你未在其位，未能了解其意義。如湊老細都係一門專業，將事情翻譯成「老闆OK」嘅版本、因應老闆不同心情作出合適反應、作為老闆同下屬間嘅cushion等，都係佢哋值價所在，老闆留低佢哋嘅原因。

 

　　每間公司都有無能上司，但重點唔係我哋點去數佢不是，而應該喺改變唔到嘅局面下，將自己能力同機會放到最大，喺最壞情況中取得最好回報，先係最實際。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多我做Marketing文章

你可能感興趣

#上司 #辦公室求生術 #職場求生 #無能上司 #打工仔 #奉承 #職場
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk