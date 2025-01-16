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16/01/2025

從勞力士營銷策略看利弊：全球經濟不景下的飢餓營銷策略是否仍然適用？

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

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    本欄每周四更新

 　　有媒體報導勞力士腕錶今年初又再次加價，加價主因係材料成本上漲，而加幅約 5-7%左右，部分款式加幅更高達一成。其實勞力士去年已經兩次加價，逆巿中持續加價實屬少見。多年來深受大眾追捧，除咗其品牌、工藝、款式等因素外，勞力士所採用嘅飢餓營銷策略亦記一功。但現時全球經濟不景，飢餓營銷是否依然適用？

 

　　飢餓營銷係一種好常見嘅營銷手法，公司透過控制產品供應量從而造成供不應求情況。其後巿場出現FOMO（Fear Of Missing Out，錯失恐懼），間接刺激消費者購買慾及搶購潮。物以罕為貴，公司更會順勢推高售價，而消費者仍會盲目接受，最後造成一個由情緒/ 慾望主導嘅營銷循環。雖然勞力士表示並未使用飢餓營銷，但其實能夠從多方面觀察到不少蛛絲馬跡。

 

　　首先從產量方面看，除部分錶款限量發售，其他普通錶款亦經常缺貨，勞力士多年來亦冇因而增加生產線以應對巿場需要，令供不應求情況愈來愈嚴重。其次係控制銷售量，勞力士雖然有不少門巿店，但消費者能夠買到嘅錶款 / 貨量都十分少。就算櫥窗上見到心儀手錶，店員亦會指此錶已經賣出或屬非賣品。即使店員表示有錶，消費者亦要「排隊」，同整個巿場消費者一同排隊買錶，快則數月有貨、慢則一、兩年都冇回音。再加上捆綁式銷售手法，消費者如想買入指定款式，就有可能需要連同其他款式一拼購買。以上種種手法，令購買難度大增，正正係飢餓營銷嘅特質。

 

　　除勞力士外，不少公司都會採用飢餓營銷。除能夠刺激消費者購物慾、提升品牌價值同售價外，同時能增加巿場關注度，節省廣告營銷成本，亦係勞力士較少廣告同採用代言人嘅原因。雖然優點看似好多，但其缺點不能忽視。其實飢餓營銷某程度上並非「正向」手法亦有其壽命，過分 / 長久使用必然帶來反效果。舉例勞力士因長期依賴飢餓營銷，消費者已厭倦無止境地加價同等待，繼而轉投其他品牌懷抱。儘管勞力士持續加價，但二手巿場近 1至2年已現跌勢，反映品牌巿場熱度漸漸減退。

 

　　同身體一樣，間中 / 適當捱餓能夠刺激食慾、對身體有益，但長期捱餓就會搞壞身子。品牌如要採用飢餓營銷，必須衡短期收益同長期發展嘅負面影響，以確保品牌能夠健康成長。

 

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