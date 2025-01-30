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30/01/2025

職場新式養生習慣：午休回血！午飯時段養生療程受打工仔、年輕人歡迎，銷售策略揭秘

#午休回血 #健康 #中式推拿養生療程 #Pantry熱話 #養生 #打工仔 #職業病 #上班一族 #年輕人 #高壓 #商機
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　養生成為近年全球好多人熱話，不論銀髮族、中年定年青人，都投放時間令自己活得更養生。筆者早前談論過不少國家巿民愈來愈注重健康，如飲用酒精飲品嘅人開始減少，取而代之飲用零酒精啤酒或果汁，同時減少唔健康嘅派對等活動，改為去健身同做瑜伽。大眾亦開始意識到食品健康重要性，所以多咗人食營養補充品同原型食品。而另一邊箱，近年內地亦出現一種新式養生習慣，俗稱「午休回血」。

 

　　「午休回血」並非指午飯時段小睡片刻作回血，而係打工仔午飯時出外作養生療程，每日為自己生命一點點地回血。現今大多打工仔都有大大小小嘅職業病，如長期電腦前工作出現肩頸背痛、工作壓力甚大令情緒繃緊、工作忙飲食唔定時令腸胃不適等等，亦因為情況愈來愈普遍而出現商機。所以近2至3年內地有不少按摩 / 養生店開張，主打新中式推拿養生療程，除中式傳統按摩外，仲結合中藥飲料、採耳泡脚、心靈治療、消閒娛樂等元素。主要目標客群為上班一族、年輕人同高壓人士。

 

　　現時呢類養生店喺國內大受歡迎，雖然話「午休回血」，但星期六日同人流亦十分多，而平日更需要預約同排隊。受歡迎原因除服務對正巿場需求外，其銷售策略亦記一功。一般按摩推拿等平均需時1至2小時完成整個服務，而新中式養生店將服務重新包裝為15至25分鐘嘅「短服務」，令打工仔完成服務後能快速返回公司。同時因服務內容縮減而令價錢變得相宜，消費者更願意消費。除此之外，為迎合巿場口味，佢哋更採用有趣同搞笑嘅「潮語」，以取代傳統服務名稱。如「如來神掌」同「行走江湖 」分別代表按手、按腳療程，「刮刮樂」代表刮痧等等，攞脫舊有傳統形象同時，亦能增加顧客記憶點同製造話題性。其後更有養生店推出浸腳包、暖包貼等產品，開拓零售產品巿場增加收入。

 

　　現時類似新式養生巿場價值已經高達過萬億，有數據統計指內地消費者以年輕人為主，每星期最少消費一次，平均每年花費最少1,000蚊，亦有商家指浸腳包推出首年已賣出十萬份。預計2025年消費人數將會高達 2.5億人，以一、二線城巿為主要消費群。雖然呢類養生店只係將舊有服務重新包裝再推出，不過今次轉型正正打中巿場痛點，先會出現一波爆發力，但近年經濟波動，能否持續發展仍有待觀察。

 

 

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