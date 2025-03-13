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13/03/2025

經濟不景與激烈競爭：一人燒肉店的經營利與弊分析

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

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    本欄每周四更新

　　自「單身經濟」概念出現後，近幾年開始咗「一人燒肉」熱潮。最初先由日本興起，後來好快就傳到香港同其他亞洲地區。現時有不少日本過江龍燒肉店已經到港開店，親民價錢配以高質肉類為主打，最平$48就有交易。燒肉店以「CP值高」＋「密食當三番」為主要營銷策略希望殺出重圍，但遇上經濟不景氣，呢類平價位燒肉店仲有冇生存空間呢？一齊試試從唔同角度分析當中利弊。

 

巿場需求

 

　　近年單身人口一直上升，有數據指，早年香港喺25-64歲人口組別中，約有121萬人從未結婚。另一方面，不同國家過去幾年喺餐廳單人訂位嘅數量亦不斷上升，包括美國、英國、德國、日本等地，當中美國數字更上升近三成。所以日本商人不斷推出一人消費嘅相關營銷，如一人卡拉OK、一人酒吧、一人餐廳、一人工作室等，證明「一人營銷」有其需求。再加上燒肉係亞洲人最為喜愛飲食類別之一，所以從「一人燒肉」巿場需求角度看仍有很大潛力。

 

　　其次從「廉價巿場」角度看，每逢遇上經濟不景，低價位零售業或飲食業大多都會受惠。經濟差巿民會減少消費慳錢，購買生活必需品同飲食時亦會傾向選擇CP值較高商店／餐廳，所以CP值高嘅一人燒肉就變得好有吸引力。

 

成本高昂

 

　　雖然燒肉店能夠慳咗部分廚師人手成本，仍有兩項成本值得注意，第一就係開餐廳嘅租金成本。雖然近年租金有所下調仍然難以負擔。就算能夠喺創業初期傾到一個較平嘅租金，但當合約期滿大多業主必定上調租金，最終亦難逃租金成本壓力。第二係燒肉店起動成本。一般嚟講開設燒肉店嘅起動資金相對其他餐廳高，而一人燒肉就更高。每個坐站需設有獨立燒烤爐、抽油煙設備、燒烤工具等。另外起動資金高加租金貴會引伸另一問題，如餐廳空間太細又難以回本，但空間太大成本壓力又進一步上升，加上燒肉店以「walk-in客」為主 ，難以預算每日收入同開支，令其可能有更長嘅回本期，亦係痛點之一。

 

　　雖然一人燒肉有一定發展潛力，但成本高昂依然係難以解決嘅問題。再者現今外賣巿場競爭激烈，十分方便單身人士，而家更有餐廳推出燒肉連迷你燒烤爐外賣套裝，外賣巿場只會一步步搶去「一人餐飲業」市場份額。所以一人燒肉喺香港能否長遠發展，仍有好多不確定性因素有代觀察。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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