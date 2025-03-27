空降上司的內功心法：別把自己當成超人

當你仲係小薯時，必定經常面對空降新上司嘅情況。但約有十年以上工作經驗後，你就會變成當日果位空降上司。而家經濟下行，不少企業會重組架構同換管理層，令空降情況經常發生。作為空降初哥嘅你，以下幾項內功心法值得留意，能助你將空降變更有意義。

你並非超人

公司空降新人而非晉升舊人，最常見可能性係現職同事能力不足，同呢個職位仍有一段距離。但呢個情況好容易做成現職同事對空降上司抱有好大期望，同時亦帶著不少負面情緒。當期望加上負面情緒，同事們必定直接或間接迫你埋牆角。不合作運動、唔出聲等你中陷阱、經常排擠你等，都會令你力不從心。而空降另一可能性係公司情況十分嚴峻，需要新力軍救火。不論以上邊個情況都好，都要記緊唔好當自己係超人，空降嚟到去解決每件事情。

明白空降初時必定雄心壯志，好多事情想做，但其實呢個心態要變。要當自己只係一位消防員，嚟到一間火頭處處嘅公司救火。大火唔會一時三刻救熄，所以唔好急亦唔好太易氣餒甚至放棄。可以的話嘗試先處理人、再處理事、最後再處理人。因為人嘅諗法好難一時三刻改變，如初期遇到同事處處刁難，有需要時用極權／極端手段先行處理，等事情處理得七七八八時，先再長線地處理人嘅問題，會相對地簡單。

平衡新舊、上下關係

鍾意比較係人類天性，現職同事必然會將你同前任比較。最差情況係，你返工未夠一星期，同事已經覺開始比較，比較能力值、管理風格、經驗同行內智識等。雖然你明白「人比人比死人」，但同事們就係想「比死你」。所以你必須明確地令上司同下屬知道，我係我，前任係前任，我有我風格同節奏，亦唔好因為想求安全而盲目地跟隨上一手嘅做法。自己一套係你多年建立出嚟，冇需要因為比較而改變。

另一方面，需平衡老細同你下屬嘅關係。公司選擇空降，即老細對同事缺乏信任，亦因為咁下屬對老細產生不滿。雙方各自只睇到對方嘅問題，但就永遠唔知自己有咩問題，而空降上司其中一個重任就係要先搵出痛點，再將兩者問題拉近，同時將大家嘅優劣互相接合。說易做難，如能處理呢類問題就係空降上司最大價值。

空降並非易事，但每一次空降都係一個學習機會，能令你急速成長。經歷多次空降洗禮後，反而令你觀察力變得更強，睇到別人睇唔到嘅事情，睇到公司真正問題同值價。