  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
我做Marketing
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

11/04/2025

吸引客戶持續消費：現金回贈 vs 積分計畫優劣分析與最大化效益

#現金回贈 #Pantry熱話 #積分 #銷售策略 #會員制 #消費者 #營銷策略 #Marketing #業務推廣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　近年大部分商戶都推出會員APP同獎賞計劃，甚至乎企業會以集團嘅角色推出會員APP，打通集團內所有業務，去取代各業務自己嘅會員制，以發揮協同效應。其實不同行業、不同產品／服務都有其業務生態、有自己一套會員制度。現時主要分「現金回贈」同「積分換禮」兩大派別。但對公司而言，幾時用積分／現金回贈，先能發揮最大效益？

 

　　從公司角度看，積分計劃主要目的係吸引客戶再次消費，並拉長消費周期，繼而加強消費者黏性同提高活躍度，以獲取最大利潤。其次亦有助建立公司長線品牌形象，因每次公司減價速銷時，雖然會短暫加強知名度，但就會吸引咗一班以優惠為首嘅新客戶。佢哋並非真正了解品牌故事同優點，所以長遠好容易就此流失。而積分制度能加強客戶黏性，其後再慢慢令客戶認識公司品牌價值，強化品牌競爭力。第三，積分制可獲取更多客戶數據如消費模式、家庭背景、產品喜好等，有助公司制定長線策略。雖然積分制看似有好大優勢，但現金回贈亦有其功能。現金回贈能吸引重視金錢、討厭繁複積分玩法嘅短暫消費者，以彌補積分制所流失嘅客戶。

 

　　如從消費者角度看，選擇積分定現金，主要同產品消費特性及目標客群消費習慣有關。例如快速消費產品（FMCG）如食品、飲品、日用品、化妝品等，因消費者購買頻率較高，對佢哋而言儲積分變成目標，每日消費同解任務就變得更有意義、更願意成為會員。另一方面，如果入會手續太過繁複、積分制度過於複雜、積分過於虛無等，消費者就會放棄儲積分，轉投現金回贈。所以現金回贈有其吸引力，除回贈時令消費者覺得售價平咗、降低佢哋對價格敏感度，另外現金回贈制度相對簡單易明，亦唔會有類似積分過期嘅問題，呢方面現金回贈相對優勝。

 

　　其實積分換禮同現金回贈各有好壞，先了解兩者背後意義，才能發揮最大效益。積分制一定要簡單易明，同時要令消費者清晰了解佢哋嘅目標，如「每星期消費2杯咖啡，一個月後就可獲得價值$200嘅咖啡杯」，令積分目標更為立體。另外，制度亦要根據產品同目標客群消費習慣作調整。只要用得其所，積分同現金回贈可同時發生，吸引更多消費者同獲得最大利潤。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多我做Marketing文章

你可能感興趣

#現金回贈 #Pantry熱話 #積分 #銷售策略 #會員制 #消費者 #營銷策略 #Marketing #業務推廣
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 特朗普稱與習近平多次通話，中方稱中美無就關稅問題...

25/04/2025 23:31

關稅戰

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk