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09/05/2025

35歲以上易出現職場中年危機，三大原因解析及三招助你重新振作 │職場再出發

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

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    本欄每周四更新

　　中年危機（Mid Age Crisis）相信大家就聽得多，但「職場中年危機（Mid Career Crisis）」又有冇聽過？早前有外國調查公司對十萬位喺不同行業、不同地區嘅打工仔進行研究，指出大部分35歲以上嘅受訪人士都遇到職場中年危機情況。工作約十五到二十年後，打工仔都會對工作感到疲態，對職場感到無力同迷失。多數人會選擇轉工／轉行，但新工作蜜月期過後，情況不變，無力感更有增無減。最後因為未能認清問題根源，而無限輪迴於問題之中，更會因此錯失好多工作機會。

 

　　研究顯示，專業人士比中／低層打工仔較易遇到呢個問題，而通常喺四十幾歲時工作情緒會跌到谷低，不過大多數人都能重回正軌，分別只在於回升速度有人快、有人慢。快則幾星期，慢則可以幾年甚至上十年。但不論你係高／中／低層，職場中年危機普遍成因有三，分別源於行業、公司同自身。

 

　　當你工作多年，行業常用嘅技能你已經十分熟練，但呢種熟練反而會令你對工作感到厭倦，亦害怕新事物。繼而對學習新技能失去動力，長遠造成你同巿場慢慢脫節，喺行業冇立足地。公司方面，你工作多年後職位到頂，又或者公司架構或經濟不景導致唔會再有晉升空間，同時間後輩又陸續趕上，更加令你望唔到前景。自身不可抗力嘅問題亦十分常見，如步入人生第二階段，需要更多時間照顧家庭，或者係隨年紀增長令注意力、學習能力、分析能力等大幅下降，失去巿場競爭力。以上種種問題加起來，就造成好沉重嘅心理壓力。

 

　　要解決職場中年危機，最難在於你能唔能夠放下身段。首先要嘗試放下面子，搵人問意見。看似簡單，其實好難。因為當你職位愈高、行內愈有名氣，就會愈唔敢求助。雖然明白站得愈高、前輩／朋友愈少，但至少要嘗試行動，搵對的人幫手。第二，嘗試放下自己多年已有嘅認知，重新認識現職／其他巿場。多睇求職網同不同打工仔職場故事，了解其他巿場情況、工作環境、求生技能等，嘗試搵自己嘅「第二人生」。可能係新行業、新公司、新方向，千萬唔好比現況局限自己嘅可能性，唔好將「幾十歲先轉行冇可能啦」、「我唔想放棄多年經驗」等等掛喺嘴邊。嘗試過後最終唔一定要實行，但唔敢嘗試就一定冇出路。最後，如以上兩點都有眉目時，轉工／轉行前必須緊記，唔好為轉工而轉工，一定要針對問題轉工。如果轉工只係為「換個環境」的話，請你返回第一點，搵個合適前輩／朋友傾傾再作打算。唔好因為徬徨而打亂自己陣腳、失去自己節奏。

 

　　同中年危機一樣，人人都會遇到，最終亦會解決。及早發現並正面面對問題，就能比別人更快喺輪迴循環中離開，更快再次起步。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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