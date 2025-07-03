飲食業寒冬期應對策略：減價非長遠策略，打造品牌並創造商機

香港飲食業已經進入寒冬，2025年數月內已有不少知名餐廳／店舖結業。如大班西餅、海皇粥店、火鍋撚、燒肉男等都敵不過香港物價貴、租金高等問題而結業。加上整體經濟氣氛不佳，令經營生意難上加難，就算公司尚有盈利亦會有及早止賺離場嘅念頭。唔單止香港，國內大部分餐廳單次人均消費不斷下跌，餐廳不得不減價增加吸引力，部分餐廳減價三成仍未見成效。逆巿時大多餐飲都以「紅海」作經營主要策略，但長遠會否變成惡性循環、一去不回呢？

近年消費者消費模式慢慢轉變，大多數都變成理性消費者，只追求其實用價值，唔再重視品牌／產品過分包裝，「大件夾抵食」同時又要健康先係重點，所以呢類理性消費造就咗兩餸飯同其他平價餐飲嘅興起。但其實除咗「平」之外，消費者亦追求「快」／「輕」。例如近年出現唔少新式三文治外賣店或輕食早餐店，佢哋冇華麗門面、不設座位，打造香港地道小食／口味，為打工仔提供快靚正選擇，即買即走返公司享用。所以早前有研究指，近年早餐巿場比午巿／晚巿嘅利潤率更好。另外葵廣、旺中呢類掃街文化亦係好好的例子，呢類「快」／「輕」餐飲同時迎合一人經濟嘅需要，逆巿中較有機會突圍。

經濟差，雖然以平價作招徠係最直接嘅策略，但減價只能短線吸引消費者而並非長遠決解方法。當人人都打紅海戰嘅時候，盲目減價只會令盈利愈來愈少，長此下去紅海戰只會迫餐廳降低食物同服務質素，結果迎來惡性循環，餐廳互相鬥長命取勝。其實長遠策略必須建立自我競爭優勢，打造獨家產品係最好方法。不過獨家產品好多時都需要較高研發／營運成本，所以建立品牌亦係另一有效方法。雖然理性消費者唔太著重過分包裝，但餐廳亦要從平價中建立自我品牌，唔一定要靠品牌賺大錢，但最少要利用品牌特質令人「記得你」，增加固定客源，逃出紅海戰困局。「平」可以係品牌核心其中之一，但唔可以係唯一。員工人情味、產品多變性、或其他獨有文青風／復古風／創新品牌風格等，甚至引入其他國家品牌文化／創意文化。加上AI幫助，喺社交媒體上將品牌放大，或快速改變策略，就能產出新商機。

無可否認香港近年經濟困境十分嚴重，短時間內很難回復當年之勇。但香港人面對逆境嘅能力人往往比我哋想像中強，每一次我哋都能逆境重生。防守期時更要好好裝備自己，等待時機再次起步。