  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
我做Marketing
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

31/07/2025

擅用社交媒體打造職場品牌：內容管理策略，讓僱主認識真實的你

#職場 #CV #面試 #見工 #僱主 #社交媒體 #社交平台 #個人品牌 #聘請 #形象 #辦公室求生術、技能增值 #求職 #求職信 #履歷表
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　一份數頁嘅文字CV往往都唔能夠充分表達你真正能力，加上現時好多求職者都喺CV上誇大描述同吹噓自己，令傳統文字CV可信性變得愈來愈低。就算僱主可以通過面試進一步了解求職者，但求職者都可能僥倖地靠死記爛背過關，僱主難以真真正正了解對方，結果聘請後先知道「中伏」。隨著內容營銷嘅盛行，求職者開始會利用社交媒體同內容行銷作為個人能力嘅實證，以大大增加自己被聘請的機會。

 

　　其實好多僱主睇完CV後都會Google／IG搜尋求職者，除咗想了解其「真實容貌」之外，亦想了解對方能力同性格，能否融入公司團隊文化之中。所以社交媒體早早已列入CV其中部分之一，雖然以上行為某程度上係間接入侵咗你個人私隱，但實情好難避免。另一方面，LinkedIn呢類求職社交平台早已唔能夠滿足僱主，因為大部喺LinkedIn上嘅內容／形象設定都一式一樣，出席活動、得獎感受、業內新聞、某某合照等內容，配上專業可靠形象，感覺有點愈來愈似茶餐廳門外貼上明星合照一樣，漸漸失去其公信力，亦令人難以分辨不同求職者嘅能力同性格。

 

　　如果僱主睇完你CV後，仲有興趣研究你Instagram、Threads、YouTube等嘅內容，即代表你已經好大機會有得面試，所以你嘅目標係要用以上平台內容去突出自己同其他求職者嘅分別。先要注意一點，可能好多人會在意CV內寫下嘅「戰績」，如學歷、獎項、同某人/公司合作等，但其實今世代僱主並不太理會你過去嘅戰績，「知道便好了」，反之你擁有「真正」技能將來點樣為公司賺錢先為重要。所以要有效地發揮內容功效，就要針對性打造個人品牌嘅內容，同時亦要有別於類似LinkedIn般風格。

 

　　內容可分兩大方向，先要嘗試凸顯你個性同溝通能力，其次係盡量喺內容上表現CV上所寫嘅技能，強化對你嘅信心，亦令佢哋從生活內容中了解你是否融入團隊文化。除LinkedIn外，Instagram、Threads、YouTube亦係好好發揮嘅平台。利用文字內容凸顯你嘅能力，用短片凸顯你個人特質。例如內容可多談及你對行業睇法、表達你對AI嘅了解同運用、外語社交能力、閱讀後分析同見解等。

 

　　雖然社交媒體係自己生活私隱一部分，過份有心計地計劃內容會有點失真。但開放多一啲資料畀僱主，佢哋可以更了解你，如內容得宜必定係一種優勢。嘗試於兩者間搵個中間點，或只用某一賬號／平台作職場品牌，亦係一個好方法。

 

　　現今世代中打造個人品牌同職場已經緊緊地扣上，而見工就係將自己最好一面推銷畀僱主，係品牌營銷之一。不論做乜野行業都好，你都係一位「Sales」，要比其他Sales更成功跑得更快，就要打好個人品牌。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多我做Marketing文章

你可能感興趣

#職場 #CV #面試 #見工 #僱主 #社交媒體 #社交平台 #個人品牌 #聘請 #形象 #辦公室求生術、技能增值 #求職 #求職信 #履歷表
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

中美夾擊入窮巷，老仙南海呼風雨

07/08/2025 14:49

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk