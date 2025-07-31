擅用社交媒體打造職場品牌：內容管理策略，讓僱主認識真實的你

一份數頁嘅文字CV往往都唔能夠充分表達你真正能力，加上現時好多求職者都喺CV上誇大描述同吹噓自己，令傳統文字CV可信性變得愈來愈低。就算僱主可以通過面試進一步了解求職者，但求職者都可能僥倖地靠死記爛背過關，僱主難以真真正正了解對方，結果聘請後先知道「中伏」。隨著內容營銷嘅盛行，求職者開始會利用社交媒體同內容行銷作為個人能力嘅實證，以大大增加自己被聘請的機會。

其實好多僱主睇完CV後都會Google／IG搜尋求職者，除咗想了解其「真實容貌」之外，亦想了解對方能力同性格，能否融入公司團隊文化之中。所以社交媒體早早已列入CV其中部分之一，雖然以上行為某程度上係間接入侵咗你個人私隱，但實情好難避免。另一方面，LinkedIn呢類求職社交平台早已唔能夠滿足僱主，因為大部喺LinkedIn上嘅內容／形象設定都一式一樣，出席活動、得獎感受、業內新聞、某某合照等內容，配上專業可靠形象，感覺有點愈來愈似茶餐廳門外貼上明星合照一樣，漸漸失去其公信力，亦令人難以分辨不同求職者嘅能力同性格。

如果僱主睇完你CV後，仲有興趣研究你Instagram、Threads、YouTube等嘅內容，即代表你已經好大機會有得面試，所以你嘅目標係要用以上平台內容去突出自己同其他求職者嘅分別。先要注意一點，可能好多人會在意CV內寫下嘅「戰績」，如學歷、獎項、同某人/公司合作等，但其實今世代僱主並不太理會你過去嘅戰績，「知道便好了」，反之你擁有「真正」技能將來點樣為公司賺錢先為重要。所以要有效地發揮內容功效，就要針對性打造個人品牌嘅內容，同時亦要有別於類似LinkedIn般風格。

內容可分兩大方向，先要嘗試凸顯你個性同溝通能力，其次係盡量喺內容上表現CV上所寫嘅技能，強化對你嘅信心，亦令佢哋從生活內容中了解你是否融入團隊文化。除LinkedIn外，Instagram、Threads、YouTube亦係好好發揮嘅平台。利用文字內容凸顯你嘅能力，用短片凸顯你個人特質。例如內容可多談及你對行業睇法、表達你對AI嘅了解同運用、外語社交能力、閱讀後分析同見解等。

雖然社交媒體係自己生活私隱一部分，過份有心計地計劃內容會有點失真。但開放多一啲資料畀僱主，佢哋可以更了解你，如內容得宜必定係一種優勢。嘗試於兩者間搵個中間點，或只用某一賬號／平台作職場品牌，亦係一個好方法。

現今世代中打造個人品牌同職場已經緊緊地扣上，而見工就係將自己最好一面推銷畀僱主，係品牌營銷之一。不論做乜野行業都好，你都係一位「Sales」，要比其他Sales更成功跑得更快，就要打好個人品牌。