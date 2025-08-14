AI工具症：避免盲目使用，突破未來人工智能部署的策略

AI 嘅來臨毫無疑問係一個科技革命，不論你係在職定在學，可能都十分擔心自己慢慢會被AI取代。每次科技革命來臨時，我哋都會抱有好多不安同疑問，不論當年害怕被電腦取代、到近年元宇宙興起時害怕現實生活會被虛擬世界取代一樣，人類最後仍會搵到其價值。

雖然AI發展已經有數年之久，發展仍處於初段，看似有好多可能性但又未真正搵到一個好位置。情況似十多年前社交媒體剛出現時一樣，當時其應用十分多，朋友社交、玩小遊戲、睇新聞、做營銷等等，可能性好多但未有一項特別跑出。當年巿場大眾需要時間去培養同建構其生態系統，而十多年過去，社交媒體今天就重點成為內容營銷之用。同樣，當我哋處於「AI 生態建構期」中，我哋應如何部署才能好好迎接未來嘅AI？

別只沉迷工具，要多方面學習

現時AI可生成文字／影片內容、作為百科全書、數據分析中心、辦公室文書工作等。未來更有AI 機械人、無人交通工具、AI醫療，甚至軍事用途等。每日有無數新AI工具出現，還有好多可能性尚未完全發展。而喺呢個階段中，發現現時大多數人都會過分沉迷使用AI工具協助日常工作，部分人更只沉迷生成AI內容作社交內容等等。利用AI 去加速工作進度並非壞事，但我哋不應隨波逐流盲目使用，要多學習不同新AI工具，同時亦要研究其原理及結構。例如研究數據分析同模型概念如何運作、學習自建簡單AI工具同神經網絡模型、了解Agentic AI（代理人工智能）建構及組合等。培養自己有一個「AI腦」，當將來有一個較明確發展方向時，你對AI骨子裏嘅理解有幾深，就代表你可以有幾快適應新時代嘅來臨，找出最好機會。

多合作，以團隊為單位

雖然職場競爭激烈，但AI發展實在太快太闊，一個人無可能學懂所有知識。再者AI路仲有好遠，要走得更遠就要合作。辦公室內可能難以建立合作關係，但公餘時間可嘗試同朋友組成合作團隊學習AI、建立AI模型或project。屬有不同專業嘅夥伴如程式編寫員、數據分析師或數據科學家、營銷專家等，合作創建AI相關嘅「side project／hustle」，除咗幫你喺職場跑出，亦可能令你一夜成名／致富。

發展中嘅事情往往係機會處處，嘗試做「小眾」的事，只要把握到小小嘅機遇，就可能有超乎想像嘅發展。老土講句，時代每日在變，不停步先係致勝關鍵。