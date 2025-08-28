DJI新推出高價自動掃地機械人 拆解大疆由無人機轉戰智能家電巿場的營銷策略

DJI剛於8月初公布推出自動掃地機械人Romo，產品價格由4,699人民幣起，產品定位為高階巿場。今次Romo主要賣點係，DJI將無人機多年累積嘅經驗同技術放入Romo，如無人機識別障礙物感應器、路徑規劃導航技術等，能大大提升掃地機械人效能。產品雖然受人注目，不過新產品推出背後亦有幾點值得大家留意。

DJI 多年來主要專注於休閒娛樂產品，但今次則轉型進軍家用電子產品領域，為何DJI 會有領域轉型嘅決定，而唔繼續專注自己強項無人機？另外何會選擇掃地機械人而唔係其他家電？雖說今次開發Romo時亦有使用無人機技術發揮其長處，但無人機識別障礙物等技術嘅核心賣點係，能夠於高速飛行中分析及閃避障礙物，將該技術放入掃地機械人作為賣點，確實有點牽強，只能說大才小用。

其實近年無人機／手持攝影機巿場越趨成熟，競爭對手與日俱增，要於同一巿場作突破的話成本相對地高。高成本研發新技術／產品亦會推高產品定價，加上環球經濟不景氣時大眾對休閒娛樂產品需求減低，產品定價過高令大眾卻步，最後銷量同回報率可能好低。相反，轉向於技術層面相對較低嘅掃地機械人上，打入一個較大眾化、巿場較廣嘅領域，作小試牛刀的話風險相對可控。再憑著DJI多年來喺科技產品上打造嘅品牌價值，今次Romo嘗試打入高階巿場，產品價格就算高一、兩千蚊，大眾仍會接受。如果一切順利，家用電子產品巿場相信係DJI未來嘅大勢。

但從另一角度看，DJI今次由一個已飽和巿場走進另一個飽和巿場，其實都有不少問題需要解決。第一，當經濟不景時，品牌價值難以長久成為企業營銷引擎，大眾消費時較為謹慎，多數以實用／性價比高為主。而DJI 進入巿場小試牛刀，消費者亦以同樣心態購買其產品，如日後並未有作為科技巨頭般嘅突破，品牌價值就好快耗盡。第二，國內科技發展飛快，品質高、價格低嘅產品每日推出，核心價值要如何繼續發展先能站穩陣腳。最後係關稅戰，關稅令成本上升，美國將來或會禁用中國製無人機及其他產品，降低DJI 巿場份額，亦係另一大隱憂。

雖然今次DJI 轉戰家用電子產品時，從營銷策略中見到佢哋嘗試搵出巿場痛點，用另一個角度切入巿場。但如要喺呢個競爭激烈市場跑出，暫時觀察應該仲有一段距離。