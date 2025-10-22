AI搜尋時代來臨 │ Marketer部署SEO／SEM策略，提升被AI引用機率？

SEO多年來都係「做咗唔會發達，但又唔可以唔做」嘅Digital Marketing工具，但隨著AI出現，用AI搵資料嘅人愈來愈多，「問Google大神」嘅人就愈來愈少。雖然類似AI 搜尋功能會大大影響SEM收入，但Google亦要硬著頭皮喺搜尋器上推出「AI模式」，可見AI搜尋已經係無可避免嘅大勢。AI除咗改變上網搵資料嘅習慣之外，同時影響著Ｍarketer如何部署SEO／SEM策略。

傳統SEO中，不論你做緊On-page還是Off-page都好，首要事情必定係分析你公司／產品有關嘅關鍵字。先了解消費者購物習慣同搜尋習慣，繼而喺網頁、Facebook等平台上「種字」，最後為SEO／SEM 定期分析結果再優化關鍵字或平台。但AI出現後，除關鍵字外Marketer更需要深入了解消費者使用AI嘅習慣、意圖同其邏輯性。以往關鍵字為重點，今天則整體內容、結構同邏輯更重要，所以我哋唔能夠好似以前咁，為推高SEO而無思考地喺網頁上加入關鍵字。首先SEO相關內容必要有其價值同目的，以解決消費者難題為核心，產品／服務介紹足夠便好了，而其他宣傳字句因應目的適量加入便可。同時內容結構要「AI friendly」，結構方向要同提問者一致，同時亦要方便AI 「爬文」同理解。建議可用「難題」為中心思想，再用「提問」、「FAQ」、「對比」等邏輯去建構內容，提升AI理解度再增加被引用機會。因AI爬文時除官網外，更會分析不同來源再綜合答案，所以類似嘅邏輯性喺KOL宣傳內容或其他平台亦要一同使用。

其次就係網頁同內容嘅信譽度，一直以來信譽度對SEO嚟講都十分重要，但以前一件事情、一篇文章是否可信，消費者需進入網頁後先能自行評估真偽。如消費者已經進入網頁，從SEO角度看可說成功咗一半。但可惜同一招已經不再適用，消費者根本唔需要進入網頁已經能夠從AI得出結果。以往信譽度主要係影響搜尋結果排名，到今天變成影響被AI引用機會率。另一方面，如信譽度較低的話，AI亦可能會將「信譽度偏低」呢件事情一同回饋，最後對品牌／產品造成二次傷害。當制定策略時，建議先建構數篇高質及有邏輯性內容作主打，再以其他「小內容」作支援，而Backlink（反向連結）數量亦要增加，提高信譽度繼而推高被AI正面引用嘅機會。

並非話AI出現後傳統SEO／SEM依然重要，不過隨著新技術嘅出現，我哋同時亦要為整個營銷策略作出調整。除SEO／SEM外，Digital Marketing所有版塊都深受影響。工具每天在變，但營銷呢套功夫好多時都係萬變不離其宗。學用新工具固然重要，但練好武功同樣不可忽視。