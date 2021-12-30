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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

30/12/2021

點擊率過千萬！蘋果「Saving Simon」聖誕廣告溫馨感人！原來用iPhone 13 Pro拍攝！

#數碼營銷 #iPhone拍攝 #Jason Reitman #奧斯卡 #2021xmasall #蘋果 #Apple #聖誕廣告 #iPhone 13 Pro #Saving Simon
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

    本欄每周四更新

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　　近期 Apple 推出長達三分鐘的聖誕廣告，名為《 Saving  Simon 》 ，全片是用 iPhone 13 Pro 拍攝，由獲奧斯卡提名的導演 Jason Reitman 及其父親 Ivan Reitman 操刀。

 

（影片截圖）

 

　　故事講述女孩為了拯救一個雪人 Simon ，將它帶回家保存，並放在冰箱達一年之久。期間女孩對 Simon 猶如朋友般看待，悉心照料之餘，還建立了友誼。

 

（影片截圖）

 

　　翌年冬天她小心翼翼地把 Simon 放回雪地，怎料被路人碾碎，女孩急忙撿起 Simon 用過的圍巾，在家人同心協力下為 Simon 重建身體，完成後各人欣喜不已。宣傳片溫馨感人，點擊率過千萬。廣告主題曲是創作歌手 Valerie June 的《 You and I 》。

 

（影片截圖）

 

　　Apple「 Shot on iPhone 」宣傳活動已經推出多年，成績有目共睹。事實上，現時 iPhone 拍照及拍影片的質素已提升不少，一般人根本分不出 iPhone 跟專業攝影機的分別，有些電影全程用 iPhone 拍攝，效果也不錯。

 

Apple 聖誕廣告片：

 

 Holiday | Saving Simon | Shot on iPhone 13 Pro | Apple

 

 

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