點擊率過千萬！蘋果「Saving Simon」聖誕廣告溫馨感人！原來用iPhone 13 Pro拍攝！

近期 Apple 推出長達三分鐘的聖誕廣告，名為《 Saving Simon 》 ，全片是用 iPhone 13 Pro 拍攝，由獲奧斯卡提名的導演 Jason Reitman 及其父親 Ivan Reitman 操刀。

（影片截圖）

故事講述女孩為了拯救一個雪人 Simon ，將它帶回家保存，並放在冰箱達一年之久。期間女孩對 Simon 猶如朋友般看待，悉心照料之餘，還建立了友誼。

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翌年冬天她小心翼翼地把 Simon 放回雪地，怎料被路人碾碎，女孩急忙撿起 Simon 用過的圍巾，在家人同心協力下為 Simon 重建身體，完成後各人欣喜不已。宣傳片溫馨感人，點擊率過千萬。廣告主題曲是創作歌手 Valerie June 的《 You and I 》。

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Apple「 Shot on iPhone 」宣傳活動已經推出多年，成績有目共睹。事實上，現時 iPhone 拍照及拍影片的質素已提升不少，一般人根本分不出 iPhone 跟專業攝影機的分別，有些電影全程用 iPhone 拍攝，效果也不錯。

Apple 聖誕廣告片：

（ Holiday | Saving Simon | Shot on iPhone 13 Pro | Apple）