Year in Search 2021｜「如何治癒？」成全球熱搜！Google短短2分鐘回顧影片即激勵人心！

2021 年剛剛結束，回顧過去一年，人人都在咬緊牙根迎戰肆虐的病毒，當我們以為香港疫情稍為緩和，一個突如其來的變種病毒又將大家殺個措手不及，病毒未肯收手，疫情沒完沒了。

大家已經習慣外出戴口罩、用搓手液清潔雙手、量體溫、掃安心出行……一切變得理所當然。疫情發生後，才發覺原來自由地呼一口氣，是那麼的難能可貴。

每年 Google 皆會在年底推出以關鍵詞為主題的廣告片，重溫過往一年發生的事情，今年影片不少內容是環繞新冠疫情，像很多人都在問：「 How to Heal ? 」（ 如何治癒 ），要治癒的除了病毒，還有人心，皆因疫情肆虐下，人們身心俱疲。

（影片截圖）

（影片截圖）

其他關鍵詞還有： 怎樣向人致敬、如何做回真我、停止對亞裔的仇恨、拯救地球、心存希望等等，影片最後向每一位奮鬥到底的人士致敬。宣傳片激勵人心，充滿正能量，在短短時間內點擊率已過億，成績驕人。

（影片截圖）

Google 廣告片：

（Google — Year In Search 2021）