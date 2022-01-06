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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

06/01/2022

Year in Search 2021｜「如何治癒？」成全球熱搜！Google短短2分鐘回顧影片即激勵人心！

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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

    本欄每周四更新

    廣告背後

　　2021 年剛剛結束，回顧過去一年，人人都在咬緊牙根迎戰肆虐的病毒，當我們以為香港疫情稍為緩和，一個突如其來的變種病毒又將大家殺個措手不及，病毒未肯收手，疫情沒完沒了。

 

　　大家已經習慣外出戴口罩、用搓手液清潔雙手、量體溫、掃安心出行……一切變得理所當然。疫情發生後，才發覺原來自由地呼一口氣，是那麼的難能可貴。

 

　　每年 Google 皆會在年底推出以關鍵詞為主題的廣告片，重溫過往一年發生的事情，今年影片不少內容是環繞新冠疫情，像很多人都在問：「 How to Heal ? 」（ 如何治癒 ），要治癒的除了病毒，還有人心，皆因疫情肆虐下，人們身心俱疲。

 

（影片截圖）

（影片截圖）

 

　　其他關鍵詞還有： 怎樣向人致敬、如何做回真我、停止對亞裔的仇恨、拯救地球、心存希望等等，影片最後向每一位奮鬥到底的人士致敬。宣傳片激勵人心，充滿正能量，在短短時間內點擊率已過億，成績驕人。 

 

（影片截圖）

 

Google 廣告片： 

 Google — Year In Search 2021

 

 

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