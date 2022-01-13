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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

13/01/2022

全智賢2022年首支廣告！清爽短髪配型格西裝裙裝，零歲月痕跡！網民直呼 「凍齡女神」！

#數碼營銷 #全智賢 #botalab #廣告 #洗髪產品 #凍齡女神 #異智山 #韓國天后
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

    本欄每周四更新

    廣告背後

　　韓國天后全智賢去年憑電視劇《 異智山 》回歸，雖然觀眾反應兩極，但鐵粉對偶像的支持有增無減。全智賢自從演出電影《 我的野蠻女友 》後，躍成為韓國一線女星，其清純氣質迷倒不少粉絲，被封為「 國民初戀 」；之後憑著與金秀賢合作的電視劇《 來自星星的你 》更攀上事業巔峰。

 

（影片截圖）

 

　　雖然全智賢現已結婚生子，人氣仍然高企。她在「 2021 最活躍電視演員 」選舉中獲第四名，據聞是現時在韓國片酬及廣告代言費最高的女星。

 

　　一直以來，全智賢都是廣告商的竉兒，皆因她代言的產品經常熱賣。巔峰時期更創下一年拍攝二十五個廣告的紀錄，進賬近二百億韓圜，被譽為「 廣告女王 」，當之無愧。

 

　　全智賢在 2022 年首支廣告近日推出，她以清爽短髪造型作洗髪產品代言人，狀態大勇。網民讚她是「 凍齡女神 」，雖然年屆四十，但與二十歲年青女星相比，也毫不遜色。歲月似乎沒有在全智賢身上留下痕跡，真是得天獨厚。

 

（影片截圖）

 

botalab 廣告片：

 

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