全智賢2022年首支廣告！清爽短髪配型格西裝裙裝，零歲月痕跡！網民直呼 「凍齡女神」！

韓國天后全智賢去年憑電視劇《 異智山 》回歸，雖然觀眾反應兩極，但鐵粉對偶像的支持有增無減。全智賢自從演出電影《 我的野蠻女友 》後，躍成為韓國一線女星，其清純氣質迷倒不少粉絲，被封為「 國民初戀 」；之後憑著與金秀賢合作的電視劇《 來自星星的你 》更攀上事業巔峰。

（影片截圖）

雖然全智賢現已結婚生子，人氣仍然高企。她在「 2021 最活躍電視演員 」選舉中獲第四名，據聞是現時在韓國片酬及廣告代言費最高的女星。

一直以來，全智賢都是廣告商的竉兒，皆因她代言的產品經常熱賣。巔峰時期更創下一年拍攝二十五個廣告的紀錄，進賬近二百億韓圜，被譽為「 廣告女王 」，當之無愧。

全智賢在 2022 年首支廣告近日推出，她以清爽短髪造型作洗髪產品代言人，狀態大勇。網民讚她是「 凍齡女神 」，雖然年屆四十，但與二十歲年青女星相比，也毫不遜色。歲月似乎沒有在全智賢身上留下痕跡，真是得天獨厚。

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