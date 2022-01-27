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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

27/01/2022

Gucci新年廣告「真老虎」上陣？網民批做法不妥、危險！人類與動物該如何取捨？

#數碼營銷 #意大利名牌 #Gucci #虎年 #2022 #農曆新年2022 #野生動物拍攝廣告 #瀕危野生動物 #老虎 #廣告
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

    本欄每周四更新

    廣告背後

　　早前有野豬襲擊途人，香港政府立即下令捕殺野豬，引起愛護動物的人士不滿。近期有倉鼠感染新冠病毒，政府為免疫情擴大，決定人道毀滅同批次倉鼠，不少人認為政府反應過激，傳染病專家更被罵得狗血淋頭。現今社會很多人主張善待動物，人類與動物之間的取捨，究竟如何抉擇？

 

　　為了迎接虎年來臨，意大利名牌 Gucci 推出了一系列以老虎為主題的服飾，並動用真老虎拍攝廣告。宣傳片中老虎在身穿新系列的模特兒旁邊穿梭行走，神態自若。

 

（影片截圖）

 

　　廣告一出，不少愛護動物人士批評使用野生動物拍攝廣告做法不妥，呼籲 Gucci 立即將廣告下架。Gucci 反駁在拍攝廣告時沒有虐待老虎，做法並無不當，一直以來集團為保護瀕危動物，更是不遺餘力。

 

（影片截圖）

 

　　內地民眾反應不一，有人覺得 Gucci 是看重中國市場，而老虎有威猛的寓意，正好配合虎年主題；亦有人認為用真老虎拍攝廣告存在風險，萬一老虎失控，便會發生意外。其實，廣告中經常會有動物出現，今次事件可能因為老虎是瀕危野生動物，才引起這麼多爭議。

 

（影片截圖）

 

Gucci 廣告片：

 

（GUUCI—Gucci Tiger: Celebrating the Year of the Tiger）

 

 

 

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