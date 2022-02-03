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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

03/02/2022

星光熠熠！古天樂Sammi孖「試當真」新人拍Deliveroo賀年廣告！網民反應不似預期？

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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

    本欄每周四更新

    廣告背後

　　近期疫情大爆發，政府下令晚市禁堂食，加上不少市民在家工作，減少外出，食肆生意大幅下跌，叫苦連天。前兩天打電話去食肆訂位，餐廳員工告訴我毋需留座，皆因每日午飯時間只有幾枱客人，言語間流露出擔憂與無奈，令人心酸。一場疫情不但打亂了我們日常生活，更令不少人生計受到影響。

 

　　食肆生意難做，但外賣平台則其門如市。近年外賣平台製作廣告時不惜大灑金錢，邀得巨星助陣，像今年戶戶送 Deliveroo 賀年廣告，除了請來天王天后古天樂及鄭秀文，更有近期竄紅的二人組蘇豪及許賢、港版「 Rain」 ANSONBEAN、人氣搞笑新星 Locker 及翻版薛凱琪 Hillary 等，陣容龎大。

 

（影片截圖）

 

　　雖然廣告落重本，但網民反應不似預期，雖然有人覺得影片群星雲集，擦出火花，情節爆笑，令人看得開心；但也有不少人批評廣告又長又悶，像齣胡鬧的賀歲片，就算是天皇巨星也救不了。

 

（影片截圖）

 

　　過去 Deliveroo 廣告都獲得不少好評，今次賀年廣告受歡迎程度大不如前，究竟是廣告不好，或是今時今日的香港人，好難笑得出呢？

 

戶戶送賀年廣告片：

 

 

 

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