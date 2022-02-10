人氣滑雪金牌選手谷愛凌是模特兒？逾20個代言！重溫她在冬奧宣傳片的英姿

今屆北京冬奧最具人氣運動員非谷愛凌（ Eileen Gu ）莫屬，這位年僅十八歲的華裔混血美少女為中國隊奪得史上首面自由式滑雪金牌，舉世矚目。

（圖片來源︰谷愛凌IG）

谷愛凌除了是位頂級運動員外，原來更是學霸。她在美國出生，父親是美國人，畢業於哈佛大學，母親是中國人，畢業於史丹福大學，曾是滑雪教練。谷愛凌說得一口流利的英語及普通話，2020年被史丹福大學取錄，因為備戰今屆冬奧，將學業推遲比賽後再繼續。她三歲開始學習滑雪，從小已經展示出超凡的運動天賦，加上後天努力，在各比賽中獲奬無數。

（影片截圖）

她樣子甜美，身材高挑，亦是一位模特兒，而且深受廣告商寵愛。據聞她現時代言產品超過二十個，當中不乏高檔名牌，代言費總計過億人民幣。如今冬奧奪得金牌，身價暴漲，相信代言費更是天價數字。

今屆北京冬奧請來谷愛凌及易祥千璽聯手合作拍攝宣傳片《 冰雪之約 》，由著名導演丁晟操刀，透過冰、雪、火三重元素的融合，捕捉自然之美。片中谷愛凌傳遞聖火，英姿颯颯，網民齊齊點讚。

（影片截圖）

北京冬奧聖火傳遞短片：