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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

17/02/2022

「可以飲茶，見孫仔！」備受注目！100歲吳婆婆超精靈搶鏡！仲有呢條宣傳片，點擊亦過百萬！

#數碼營銷 #疫情 #長者 #打針 #疫苗廣告 #長者接種率 #疫苗 #新冠肺炎
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　香港呼籲市民接種新冠疫苗的廣告內出現不少長者，其中年屆百歲的吳秀娟老婆婆精靈醒目，十分搶鏡。在這宣傳片系列中，有一支廣告是她個人的版本，點擊率也過百萬，吳婆婆魅力真是沒法擋。

 

（影片截圖）

 

　　談及長者接種情況，香港的老人家比較抗拒打針，接種率偏低；在歐洲不少國家剛好相反，長者接種率反而最高，像在丹麥差不多全國的長者都已經接種了新冠疫苗。

 

（影片截圖）

 

　　對於接種疫苗與否，大眾意見分歧，有人認為疫苗是保障自己及家人最好的方法，應該立即接種；亦有人擔心接種疫苗有後遺症，寧死不屈。像我家菲傭打完兩針復必泰之後，說一定不會打第三針加強劑，因她相信接種疫苗會有後遺症，在七年後便會出現，到時世界上有很多人因此而死亡。還說這是各地政府的陰謀，欲減少人口等等。我問她如何獲取這些資訊，連那麼機密的政府情報也得到，她無言以對。

 

　　我不是專家，沒有資格分柝接種疫苗的利弊，唯一可相信的，就是科學證據。

 

吳婆婆接種疫苗宣傳片：

 

 

 

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