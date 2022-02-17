「可以飲茶，見孫仔！」備受注目！100歲吳婆婆超精靈搶鏡！仲有呢條宣傳片，點擊亦過百萬！

香港呼籲市民接種新冠疫苗的廣告內出現不少長者，其中年屆百歲的吳秀娟老婆婆精靈醒目，十分搶鏡。在這宣傳片系列中，有一支廣告是她個人的版本，點擊率也過百萬，吳婆婆魅力真是沒法擋。

（影片截圖）

談及長者接種情況，香港的老人家比較抗拒打針，接種率偏低；在歐洲不少國家剛好相反，長者接種率反而最高，像在丹麥差不多全國的長者都已經接種了新冠疫苗。

（影片截圖）

對於接種疫苗與否，大眾意見分歧，有人認為疫苗是保障自己及家人最好的方法，應該立即接種；亦有人擔心接種疫苗有後遺症，寧死不屈。像我家菲傭打完兩針復必泰之後，說一定不會打第三針加強劑，因她相信接種疫苗會有後遺症，在七年後便會出現，到時世界上有很多人因此而死亡。還說這是各地政府的陰謀，欲減少人口等等。我問她如何獲取這些資訊，連那麼機密的政府情報也得到，她無言以對。

我不是專家，沒有資格分柝接種疫苗的利弊，唯一可相信的，就是科學證據。

吳婆婆接種疫苗宣傳片：