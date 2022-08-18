  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
廣告背後
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

18/08/2022

皇家美素佳兒廣告惹爭議！內地家長不滿廣告現騎馬、攀岩、滑浪等「危險動作」？

#數碼營銷 #兒童 #廣告 #奶粉廣告爭議 #小網紅 #危險動作 #皇家美素佳兒 #兒童KOL
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

    廣告背後

    本欄每周四更新

　　近期內地有家長投訴，皇家美素佳兒廣告中出現兒童的危險動作，如騎馬、攀岩、滑浪等。雖然廣告中危險動作的畫面是後期製作效果，但家長們仍然擔心若大眾不知實情，可能會帶著兒童去模仿廣告中的動作。

 

（香港版廣告截圖）

（香港版廣告截圖）

 

　　內地律師表示，未滿十四歲的青少年演出的廣告，不得含有引發其模仿的不安全行為，皇家美素佳兒廣告涉嫌違反《廣告法》及《未成年人保護法》。

 

　　談及廣告小演員，近年社交媒體出現不少兒童KOL，吸引粉絲無數，更成為各大品牌爭相羅致的對象，不少孩童吸金力比大人還要強。《福布斯》曾公佈網紅收入排行榜，其中一個幾歲的KOL憑玩遊戲年收逾億港元，羡煞旁人。

 

　　然而亦有不少人反對父母以子女作搖錢樹，令他們失去童真，甚至遭壓榨。據聞美國曾經有婦人為了拍攝影片在YouTube頻道播放，不惜虐打五名子女，以及多年來禁止他們上學，而這些事情並不罕見。現今的法例未必能保障小網紅，避免他們被剝削，看來保護兒童的法例，需要與時並進。

 

皇家美素佳兒廣告片（香港版本）：

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多廣告背後文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #兒童 #廣告 #奶粉廣告爭議 #小網紅 #危險動作 #皇家美素佳兒 #兒童KOL

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk