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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

25/08/2022

《明日戰記》｜3個廣告！樂高模型！手繪海報！古天樂落重本宣傳！在內地出師不利的《明日戰記》能起死回生嗎？

#數碼營銷 #票房 #古天樂 #《明日戰記》 #電影 #電影宣傳 #《獨行月球》 #科幻電影
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　一直以來，電影廣告通常會抽取最精彩的片段剪輯而成，很少特別拍攝宣傳片。由古天樂監製，耗資四億五千萬港元，籌備及製作近十年的科幻片《明日戰記》，破天荒拍攝三支廣告，分別為《裝甲篇》、《打機篇》及《飛車篇》，由古天樂親自創作。

 

（影片截圖）

 

　　片中古仔聯同兩名新生代演員胡子彤及朱鑑然演出，採用輕鬆幽默的手法。據古仔表示，拍攝廣告片目的是想令到整件事更好玩，更創新。

 

（影片截圖）

 

　　除此之外，宣傳更包括3D外牆廣告、Andy Hung以超過六萬粒樂高砌出一比一的動力裝甲模型、利志達人手繪製三角形海報等，宣傳別創一格，花了不少心思，證明古仔對這部電影的重視和期望。

 

　　然而《明日戰記》在內地上映出師不利，票房不及同類型國產電影《獨行月球》，有網民懷疑《明日戰記》被「偷票」，替古仔不值；但亦有人認為《明日戰記》不及《獨行地球》，票房未如理想實屬正常。

 

　　據聞古仔為此在宣傳時曾一度激動落淚，令不少港人感到心痛，聲言要撐這部電影，亦有內地民眾響應，《明日戰記》能否起死回生，大家拭目以待。

 

《明日戰記》廣告片：

 

 

 

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