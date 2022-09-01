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01/09/2022

最佳螢幕CP回歸！木村拓哉、松隆子合體拍日產汽車廣告！二人同框令日劇迷超感動？

#數碼營銷 #日劇 #木村拓哉 #最佳螢幕CP #《戀愛世紀》 #松隆子 #日產汽車廣告 #《悠長假期》 #《HERO》
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　近年韓劇大熱，反而日劇停滯不前，令不少日劇迷十分失望。回想當年日劇風靡亞洲的全盛時期，不少人為了追劇而廢寢忘餐，如痴如醉，那些年，日劇陪伴我們走過青澀的歲月。

 

　　當年的日劇除了情節吸引，一眾巨星顏值高及演技好，其中萬人迷木村拓哉更是不少女生的夢中情人，跟他合作過的女星難免成為粉絲們的眼中釘，只有清純親民的松隆子被大家接受。

 

　　二人被公認為最佳螢幕CP，曾演出過不少膾灸人口的經典日劇，如《悠長假期》、《戀愛世紀》、《HERO》等，年前他們再度合作，參與電影《假面酒店》的演出。

 

　　雖然木村與松隆子曾傳出緋聞，但從來沒有公開承認交往過，最後二人各自結婚生子，木村拓哉與工滕靜香結婚，而松隆子則嫁給大她十多歲的結他手，王子與公主最終沒有在一起，令不少粉絲心碎。

 

（影片截圖）

 

　　近期日產汽車推出新廣告，再次撮合這對金童玉女一起演出，片中二人在車中輕鬆交談，有講有笑，並輪流駕車，帶出汽車自動駕駛的功能。這個日產廣告喚起當年美好回憶，令不少粉絲大為感動。

 

（影片截圖）

 

日產汽車廣告：

 


 

 

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