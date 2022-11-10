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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

10/11/2022

點擊率過百萬！美女棋士黑嘉嘉帶觀眾遊嘉義！台灣嘉義宣傳片獲康城影展最佳廣告獎！

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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　台灣電影「消失的情人節」在第五十七屆金馬獎成為最大贏家，奪得五項大獎。片中不少美景成為影迷朝聖之地，大家紛紛討論電影是在哪裏取景。原來影片是在嘉義縣拍攝，其中東石白水湖壽島的夕陽夢幻場景更是令人印象深刻。

 

　　近期看到嘉義縣觀光形象宣傳片，以「一起來嘉」為主題，推廣嘉義縣旅遊獨特之處，並邀得被稱為「千年一遇美女棋士」的圍棋名人黑嘉嘉作代言人。黑嘉嘉曾參與「消失的情人節」演出，由於在片中她經常說：「哦、噢」，故被稱為「哦噢妹」。

 

（影片截圖）

 

　　這支宣傳片推出後點擊率突破百萬，並奪得2022年康城世界影展最佳廣告獎，更獲2022 SENSEI Tokyo FilmFest 最佳廣告提名、2022 Amorgos Tourism Film Festival 希臘旅遊影展，及The 180’ Berlin FilmFest 柏林旅遊廣告展入圍殊榮，成績驕人。

 

（影片截圖）

 

　　台灣剛剛開放予港人旅遊，看過這支宣傳片後，你是否也想去嘉義旅行呢？

 

嘉義縣觀光宣傳片：

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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