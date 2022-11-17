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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

17/11/2022

憑《下流上車族》封民間視帝！林敏驄代言小米手機，再度大放笑彈！

#數碼營銷 #小米手機 #林敏驄 #搞笑 #TVB #下流上車族 #Xiaomi 11T #小米 #廣告
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　很久沒有看TVB的劇集，但近期因為林敏驄，晚晚追看《下流上車族》。一直以為林敏驄只懂搞笑，原來拍感情戲同樣出色，他在劇中演技大爆發，情感真摰自然，被網民稱為「教科書級」演技，並封為「民間視帝」。而《下流上車族》亦因題材夠貼地，演員表現出色，被譽為神劇。

 

　　談及林敏驄，他曾創作不少廣告歌，我與他也合作過多次，不要看他說話時經常「九唔搭八」，但做起事來也有正經的一面。

 

影片截圖

 

　　林敏驄多才多藝，集作曲家、填詞人、歌手、吉他手、唱片監製、演員、電視節目主持等於一身，周身刀，張張利。他曾經為不少家傳戶曉的經典歌曲填詞，如《忘不了的您》、《少女心事》、《夢伴》、《無心睡眠》、《跳舞街》、《幻影》、《愛在深秋》、《霧之戀》等等，才華橫溢，是香港樂壇重要人物之一。

 

　　當年林敏驄除了與曾志偉主持大受歡迎的搞笑節目《開心主流派》，也曾參與不少電影的演出，更憑電影《全力扣殺》獲提名香港電影金像獎最佳男配角奬。

 

　　近期看到林敏驄為小米手機作代言人，他在廣告中發揮一貫搞笑本色，大放笑彈。

 

小米手機廣告片：



 

 

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