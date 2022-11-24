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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

24/11/2022

演《正義迴廊》弑親狂魔入型入格！楊偉倫新廣告變鬼馬爆泡博士？

#數碼營銷 #正義迴廊 #楊偉倫 #代言人 #acc+爆泡系列產品 #港產片 #acc+ #廣告
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　沉寂多時的港產片近期發威，除了《明日戰記》及《飯戲攻心》票房報捷，剛上映的《正義迴廊》也愈戰愈勇，迄今已突破二千萬票房紀錄，成績驕人。

 

　　這齣電影是改編自2013年一宗轟動香港的逆子肢解父母案，題材極具爭議性。初時影片不被看好，但上映後叫好叫座，令不少人大跌眼鏡。

 

　　《正義迴廊》被網民稱為「不可錯過的港產片」，其受歡迎的原因，除了劇本及導演處理手法出色，兩位男主角楊偉倫及麥沛東也是功不可沒。

 

　　楊偉倫及麥沛東乃舞台劇演員，雖然在電影界知名度低，但在《正義迴廊》演出投入，令人眼前一亮。其中麥沛東在片中的對白：「屈我啦！屈我啦！我冇問題㗎！」更成為近期熱爆名句，被網民製成不同的meme圖，短短一天已有逾數萬人次下載。

 

(圖片來源:acc+ YouTube頻道)

 


003(圖片來源: acc+YouTube頻道)

 

　　近期看到acc+爆泡系列產品廣告，邀得楊偉倫作代言人，他在片中化身成爆泡博士，鬼馬搞笑，跟《正義迴廊》中的變態弑親狂魔截然不同。楊偉倫扮演任何角色都入型入格，是個不可多得的好戲之人。

 

acc+爆泡系列產品廣告：

 


 

 

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