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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

01/12/2022

過千萬點讚！史無前例震撼畫面！LV邀美斯、C朗拍攝廣告照！唔鬥球技改玩國際象棋？結果邊個贏？

#數碼營銷 #代言人 #廣告 #世界盃 #廣告照 #美斯 #Lionel Messi #C朗 #Cristiano Ronaldo #Louis Vuitton #LV
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　在卡塔爾舉行的世界盃已進行得如火如荼，不少賽事出現爆冷賽果，其中以沙特阿拉伯擊敗阿根廷最為矚目。雖然有球王美斯（Lionel Messi）坐陣，阿根廷仍然以1：2落敗，令不少球迷大失所望。

 

　　而另一球王C朗（Cristiano Ronaldo）以隊長身份率領葡萄牙出戰世界盃，以一球12碼為國家隊開紀錄。

 

　　論球技，美斯與C朗叮噹馬頭，二人除了在足球場上交鋒，甚少一起出席活動。奢侈品牌Louis Vuitton破天荒邀得兩大球王攜手拍攝廣告照，美斯與C朗不在足球場上對壘，反而全神貫注在LV的行李箱上捉國際象棋，構成史無前例的震撼畫面，令一眾球迷興奮異常。

 

廣告照片（圖片來源:網上截圖）

 

　　廣告以「勝利是一種心態」（Victory is a State of Mind）為主題，相片發佈後，獲得過千萬人點讚。廣告照由美國著名人像攝影師Annie Leibovitz 操刀，拍攝照片時原來二人並沒有同時在現場。

 

　　此外，不少網民感到很好奇，究竟廣告照中的棋局誰勝誰負？原來這盤棋局是來自2017年的兩位國際象棋大師的對弈，最終結果是無盡的和局，就像二人在球壇上的爭霸，沒有勝負之分。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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