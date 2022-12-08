Louis Vuitton再度與草間彌生crossover！波點女王打造最新聯名波點手袋，兼粉墨登場宣傳活動，盡顯趣怪

彩色波點圖案、大南瓜、紅髪冬菇頭，就算你對藝術毫無興趣，總也會認識日本國寶級藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）。十年前 Louis Vuitton 首次與草間彌生 crossover，推出圓點手袋，掀起一片熱潮，今年再度攜手打造最新聯名系列，令人期待。

為 Louis Vuitton x Yayoi Kusama 系列造勢，一連串廣告活動率先在東京展開，包括無處不在的廣告牌、3D動畫、波點箱型車、南瓜熱汽球、大型裝置藝術等等，應有盡有。在一系列宣傳活動中，草間彌生粉墨登場，展現一貫趣怪可愛的獨特形象。

（圖片來源：Louis Vuitton）

（圖片來源：Louis Vuitton）

草間彌生雖然已屆九十多歲高齡，但仍然精靈活潑，型格十足。這個「波點婆婆」別具一格的作品充滿震撼力，舉世知名，影響深遠，被譽為「二十一世紀十大前衞藝術家」，實在當之無愧。

（圖片來源：Louis Vuitton）

草間彌生自稱是一位「精神病藝術家」，原來她小時候曾產生幻覺幻聽，並常企圖自殺，然而內心的恐懼反而成就了她在藝術方面的發展。其實不少藝術家皆有精神病，天才藝術家與精神病人也許只是一線之差？

Louis Vuitton x Yayoi Kusama 系列宣傳預告片：

「KOKI東京之旅」Louis Vuitton x Yayoi Kusama 系列宣傳片：