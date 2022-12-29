德國美女學霸放棄名牌大學投身健身博主！6年後變健身界人氣網紅！榮登埋福布斯30歲以下富豪榜！

新一年即將開始，如果你的願望是賺大錢，以下故事可能對你有所啟發。

來自德國美女學霸Pamela Reif，在十七歲那年，放棄上名牌大學的機會，投身健身博主行列。不少朋友認為她放棄學業，十分可惜，但事實證明，她當時作了明智的抉擇。

Pamela 上載第一支健身視頻後，隨即受到追捧，粉絲數量飆升，成為不少頂級運動品牌爭相羅致的對象，廣告收入更是豬籠入水。現時她身家過億，榮登福布斯三十歲以下富豪榜，並被外媒評為「德國最具影響力的人物之一」。她僅用了六年時間，由一個寂寂無名的美少女變成健身界人氣網紅。

擁有天使面孔及魔鬼身材的Pamela ，原來是遺傳自當過模特兒的媽媽，她的完美體態更成為自己的生招牌。除了當健身博主，她更出書《Strong & Beauty 》及《You Deserve This》等分享自己的健康心得。此外，更與Hunkemoller 合作推出個人內衣品牌，以及與瑞士公司聯手製造Naturally PAM 健康食品等，發展多元化。Pamela 的成功，證明機會是要靠自己把握。

Pamela Reif健身短片：