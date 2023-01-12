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12/01/2023

韓國女團NewJeans出道首日即出席Chanel活動！成各大時尚品牌代言人！首張專輯創下史上最高銷量紀錄

#數碼營銷 #韓國女團 #NewJeans #韓國 #K-Pop #女團 #Chanel #Louis Vuitton #Burberry #Gucci
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　韓國女團組合一浪接一浪，繼BLACKPINK後，新組合NewJeans人氣急升，BLACKPINK分分鐘地位不保。


　　2022年才出道的NewJeans，櫈都未坐暖，已經横掃各大K-pop獎項，首張專輯創下史上最高銷量紀錄，主打歌《Hype Boy》及《Attention》更成為紅遍韓國的神曲，成績驕人。


　　由金牌製作人閔熙珍打造的NewJeans， 寓意像新牛仔褲一樣歷久不衰，亦有「New Gene」的含意。New Jeans由五位成員組成，包括：Minji、Haerin、Hyein、Hanni及Danielle，最年輕的只有14歲，全隊平均年齡為16.6歲、身高為166公分，青春無敵，顏值出眾，身材高挑，加上風格獨特，在時下千篇一律的K-pop女團組合中脫頴而出。


NewJeans 出席Chanel宣傳活動（圖片由作者提供）


　　NewJeans出道首日，已經出席Chanel的宣傳活動，讓形象一貫優雅高貴的Chanel，變成新世代至愛的Y2K風格，認真巴閉。此外，各大時尚品牌也紛紛叩門，邀請NewJeans成員作代言人，其中包括：Louis Vuitton、Burberry及Gucci等，風頭一時無兩。


Gucci 廣告（圖片由作者提供）


Louis Vuitton 廣告（圖片由作者提供）

 

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