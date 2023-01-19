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19/01/2023

泰國KFC「炸雞線香」觸及中國人禁忌？廣告負評不絕下架！廣告公司CEO：靈感來自祭祀用蠟燭

#數碼營銷 #農曆新年 #泰國 #KFC #廣告 #華人 #廣告公司 #賀年產品
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　農曆新年快到，泰國KFC推出「炸雞線香」應節。不過產品廣告一出，國內華人圈子隨即瘋傳，原因是廣告似足上香拜祭，觸及中國人禁忌。

 

　　網民直斥「大吉利是」，批評廣告過火，有辱華之嫌。更有人譏笑廣告適合於清明節推出，以及似在拜祭山德士上校等等，十分抵死。由於負評不絕，泰國KFC已將宣傳貼文下架，但產品是否繼續推出，就不得而知。

 

KFC「炸雞線香」廣告（網上截圖）

 

　　KFC「上校炸雞線香」外表像新鮮出爐的雞肉棒，由十一款香料醃製而成，賣點是燃點後可散發炸雞香味，包裝採用中式香盒設計，扮到十足。

 

　　負責的廣告公司Wunderman Thompson 泰籍CEO Pak Wansiri 指出，這個賀年產品的靈感乃來自祭祀所用蠟燭，認為將春節文化習俗及KFC產品結合一起，能激起更大的迴響。

 

　　今次事件，明顯是外籍創作人不了解中國文化，以致引發軒然大波。以前在4 A廣告公司工作的時候，遇到不少外籍創作總監為了攞奬，經常踩界，但有時玩得太盡，得失了客戶。

 

 

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