兔氣揚眉！人氣卡通兔「兔斯基」表情符號日破二千萬使用量！創作者王卯卯有望問鼎2023奧斯卡獎項？

兔年到，最叻賣萌的兔仔曾被畫成不少卡通人物，其中最經典的有美國的賓尼兔、英國的彼得兔、荷蘭的Miffy、日本的My Melody等。此外，還有來自中國的兔斯基（Tuzki）也十分受歡迎。

兔斯基的表情符號搞笑抵死，曾經盛極一時，風靡中外，並創下每天二千萬使用量的紀錄，成績驕人。當年不少品牌找兔基斯合作，其中手機品牌Motorola據聞以酬金一百萬人民幣邀兔斯基作代言人。

（囻片來源：YouTube@ILoveMyQPhone）

兔斯基爆紅，連帶創作者王卯卯也人氣急升。王卯卯出生於天津，在清貧單親家庭長大，母親是手錶廠工人，她年幼時已被發掘有繪畫天賦，並在少年宮上美術班。

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王卯卯性格內向，沉默寡言，喜愛用表情符號，因此創作了兔斯基，不料表情包大受歡迎，在國內爆紅，並走向世界，其後兔斯基更被時代華納收購。

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離開時代華納後，王卯卯加入《壞蛋奬門人》的動畫公司任導演，最新執導的影片《蓬萊》更獲2023奧斯卡最佳動畫短片提名，真是「兔」氣揚眉！

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