旅發局新廣告邀天皇巨星助陣！創意輸比40年前旅發局宣傳片？當時無大明星但有香港味道！

疫情緩和，一切開始復常，為吸引海外遊客來港，港府展開「你好，香港！」全方位宣傳活動。香港旅遊發展局為此推出新廣告片，邀得天皇巨星郭富城、鄭秀文及陳慧琳等助陣。

雖然郭富城在片中大跳熱舞，活力十足，但不少網民批評幾位藝人已經年過（或年近）半百，十分「老餅」，認為應該加入年青藝人新力軍，才能表現出充滿朝氣的香港形象。

談及旅發局，令我想起於1983年著名廣告片導演吳鋒濠( Louis Ng )執導的旅發局宣傳片，以「Behind The Mask 」為主題，片中沒有大明星代言人，也沒有勁歌熱舞，然而拍出不一樣的香港味道，風格獨特，獲奬無數，如今再看，一點也不過時。當年有廣告朋友告訴我，在飛機上看到此片時，心情激動。

廣告中出現不少具爭議性的畫面，然最終宣傳片能面世，相信廣告公司與客戶之間必定經過一番激烈爭辯。

今次香港旅發局宣傳片採用「穩陣大路」的手法，雖然無可厚非，但論創意，似乎還不及四十年前的作品。

2023年香港旅遊發展局宣傳片：

1983年香港旅遊發展局宣傳片：