美劇原班演員為粟米片賣廣告！《絕命毒師》經典場面+對白重現！喚起粉絲集體回憶！

膾炙人口的美劇《絕命毒師》（Breaking Bad ）已完結近十年，但仍為人所津津樂道。在今屆超級盃球賽（Super Bowl）中，《絕命毒師》原班人馬為 PopCorners 粟米片賣廣告，重現劇中經典場面及對白，喚起觀眾的集體回憶。

(圖片來源：YouTube@ PopCorners)

片中Bryan Cranston再扮演主角Walter White，以毒師角色造型，與飾演Jesse Pinkman的Aaron Paul演對手戲，還原《絕命毒師》精彩橋段，令粉絲們 high 爆。

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《絕命毒師》內容是講述高中化學老師Walter White患上末期肺癌，為了支付龎大醫療費用及貸款，與Jesse Pinkman聯手製作及販賣冰毒，務求在他死前解決家中財困問題。

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《絕命毒師》編、導、演俱佳，被譽為有史以來最偉大的電視劇之一，曾奪得過百個奬項，其中飾演男主角的Bryan Cranston蟬聯四次黃金時段艾美奬最佳男主角奬，Aaron Paul則蟬聯三次黃金時段艾美獎最佳男配角奬，《絕命毒師》更贏得第六十五屆黃金時段艾美獎最佳劇集獎，成績斐然。

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