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09/03/2023

美國CDC x WarnerMedia曾推防疫廣告！多個電影經典角色、哈利波特、佛地魔都戴口罩！

#數碼營銷 #防疫 #美國 #宣傳片 #口罩 #新冠肺炎 #經典角色 #電影 #廣告 #疫情擴散
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　實施近三年的口罩令經已解除，香港人終於可呼吸自由空氣。作為全世界較遲撤銷口罩令的地方，市民理應十分期待解禁的來臨，但出乎意料之外，在街上仍有不少人繼續戴口罩。

 

　　有些人是出於習慣，有些人因為擔心感染，甚至有人出現「容貌焦慮」情況，所以不敢除下口罩。據聞香港有逾六成青少年對除下口罩示人而感到憂慮。

 

　　除了香港，其他亞洲國家如日本及南韓等都出現類似情況。有調查顯示，逾六成日韓女生不敢摘下口罩，因怕男朋友變心，或是對除下口罩感到焦慮不安，擔心自己容貌被人評頭品足，長期戴口罩出現的後遺症影響深遠。

 

　　回想起新冠肺炎來勢洶洶的時候，不少國家都呼籲人民戴口罩防止疫情擴散，其中美國疾病控制及預防中心（CDC）推出宣傳片，呼籲民眾戴口罩。影片跟華納媒體（WarnerMedia）合作，片中電影經典角色均戴上口罩，帶出「Mask Up America」的主題。

 

（圖片來源：YouTube@Ad Council）

 

（圖片來源：YouTube@Ad Council）

 

　　不知這支宣傳片效果如何，但要求崇尚自由的美國人戴口罩，似乎有點難度。

 

（圖片來源：YouTube@Ad Council）

 


（圖片來源：YouTube@Ad Council）

 

美國CDC防疫廣告片：


 

 

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