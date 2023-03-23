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23/03/2023

姜濤回歸代言無糖汽水！網民質疑欠說服力，姜糖力撐偶像！搵明星代言有利有弊？

#數碼營銷 #姜濤 #廣告 #無糖可口可樂 #汽水 #代言人 #粉絲 #偶像 #產品 #宣傳 #風險 #MIRROR #可口可樂
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　人氣偶像姜濤去年在籃球賽中受傷，需進行手術及復康治療，休養近兩個月後，終於在年初叱咤樂壇流行榜頒奬典禮現身，一眾姜糖興奮無比。不知是否因為腳傷痊愈或是久未露面，姜濤情緒極度高漲，在演唱期間又跪地又狂叫。

 

　　事後姜濤high 爆演出引來不少負評，更有網民指他身型暴脹，目測達二百磅，顏值驟降。自此之後，姜濤神隱了一段時間，據聞他為避姜糖秘密搬竇，並喪做運動，深夜打波及跑步，務求盡快收身。

 

　　減肥成功的姜濤於上月強勢回歸，並接拍了不少廣告，其中一個是無糖可口可樂。廣告以「無可取代」為主題，帶出姜濤在粉絲心中的地位是無可取代，無糖可口可樂也是一樣。

 

 

　　廣告推出後，不少網民質疑姜濤作無糖汽水代言人欠說服力，但亦有粉絲力撐偶像，認為無糖汽水肥人都飲得，姜濤作代言人最適合不過。

 

 

　　雖然姜濤現在回復顛峰狀態，但若他再次暴肥，代言產品難免受到影響。用明星代言人無疑是可增加宣傳效果，但亦存有不少風險。

 

 

無糖可口可樂廣告：

 

 

 

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