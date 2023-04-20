Dior宣傳照又捲辱華風波！模特兒一個動作令內地網民極度不滿！連女星迪麗熱巴都被牽連？

法國名牌Dior近年屢次捲入辱華風波，早前Dior化妝品宣傳照中的模特兒用手指將眼角提起，被批評是故意展示外國人對華裔「瞇瞇眼」的刻版印象，令內地網民極度不滿。為此，Dior將照片刪除，但並未有作出回應。



事件持續發酵，Dior內地品牌代言人迪麗熱巴也無辜被牽連，網民指責她一直沉默，沒有與Dior割席，更有激進網民揚言要全面封殺迪麗熱巴。



近年Dior在內地頻頻出事，2019年Dior展示中國門市地圖中欠缺台灣地區，引起軒然大波，Dior連夜出聲明致歉。2021年Dior在上海舉辦的「迪奧與藝術」展中，內地知名攝影師陳漫的一幅作品被指醜化亞裔，Dior隨後發聲明稱，該作品乃藝術展作品，並非Dior商業廣告，而陳漫亦為事件道歉。



去年Dior推出售價近3萬元人民幣的半身裙，被內地網民質疑抄襲中國傳統馬面裙，Dior聲稱產品設計是原創，事件引起官媒關注，並要求Dior回應外界質疑。



在內地做生意，難免要迎合中國人的喜好，若能多了解當地文化和禁忌，便可避免引發爭議。

Dior彩妝宣傳照（由作者提供）