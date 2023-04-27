LV再邀美斯拍廣告！球王黑色西裝型爆登場！連道具足球都大有來頭？

在2022世界盃開幕前夕，Louis Vuitton邀得美斯及C朗拿度破天荒地合作拍宣傳照，二人在LV經典皮箱上下西洋棋，這輯兩大球王「世紀同框」的廣告，引起極大的迴響。其後美斯帶領阿根廷勇奪世界盃寶座，而C朗拿度則轉投沙地阿拉伯球會。

世界盃結束僅幾個月，LV再次邀請美斯作廣告代言人，推廣Horizon行李箱，但今次飛起C朗，只有美斯獨挑大樑，勝者為王，LV當然識揀。廣告片以「Horizons Never End」為主題，由名攝影師兼導演Glen Luchford操刀。

影片中的美斯一身帥氣黑色西裝打扮，型爆登場。而在平面廣告中，美斯坐於LV經典行李皮箱上，腳踏著Monogram足球，展現球王風範。

LV Horizon平面廣告

原來這個足球也是大有來頭，是LV為紀念在1998年法國贏得世界盃而製造，當時限量三千個，每個均有獨立編號，只在法國LV旗艦店出售，現不再推出，極具珍藏價值。

美斯透露，自己是個做事有條理的人，在旅遊前會騰出充裕時間收拾行李，不知他會否帶同足球去旅行？

Louis Vuitton Horizon行李箱廣告片：